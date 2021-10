Цієї п’ятниці, 22 жовтня, одразу після виходу 6 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників і проєкт у ток-шоу «Як вийти заміж». Цього разу експерти разом із чоловіками обговорять тему таємниць у стосунках.

Темою сьогоднішнього випуску «Як вийти заміж» стануть секрети. Що приховали чоловіки від Злати? Які скелети ховали у шафі? Ексклюзивно про це учасники поговорять з експертами програми ― Андрієм Жельветро і Вікторією Любаревич-Торховою.

Своєю думкою на тему таємниць поділяться запрошені гості ― екс-Холостяк Іраклі Макацарія і адвокат Катерина Маліченко.

Дивіться «Як вийти заміж» 22 жовтня і щоп’ятниці одразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

