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«Як вийти заміж»: секрети у стосунках

22.10.2021

Цієї п’ятниці, 22 жовтня, одразу після виходу 6 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників і проєкт у ток-шоу «Як вийти заміж». Цього разу експерти разом із чоловіками обговорять тему таємниць у стосунках.

григорий решетник

Більше на тему: Які приголомшливі одкровення готує 6 випуск проєкту «Холостячка»-2?

Темою сьогоднішнього випуску «Як вийти заміж» стануть секрети. Що приховали чоловіки від Злати? Які скелети ховали у шафі? Ексклюзивно про це учасники поговорять з експертами програми ― Андрієм Жельветро і Вікторією Любаревич-Торховою.

участники Холостячка 2

Своєю думкою на тему таємниць поділяться запрошені гості ― екс-Холостяк Іраклі Макацарія і адвокат Катерина Маліченко.

холостячка

Дивіться «Як вийти заміж» 22 жовтня і щоп’ятниці одразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

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