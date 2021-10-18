Дмитрий Карпачев: Воспитанию детей нужно учиться

С понедельника по четверг в 19:05 в эфир телеканала СТБ выходит психологическое реалити «Супермама»-4, где четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание будут сражаться за звание лучшей. Ведущий проекта — эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев — эксклюзивно для STB.UA рассказал, что нужно делать, чтобы стать супермамой, а также дал несколько дельных советов по воспитанию детей. Все детали читайте в материале.

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Дмитрий, как вы считаете, почему реалити «Супермама» пользуется таким большим успехом?

Я могу ответить за себя и отчасти — за зрителя. Мне этот проект очень интересен тем, что благодаря ему у каждой мамы появится возможность посмотреть на материнство по-другому, пересмотреть некоторые взгляды на воспитание и стать супермамой. Но не для победы в проекте, а для собственного ребенка. И это, наверное, самое главное. Потому что, к сожалению, у большинства из нас нет четкого понимания, кто такая супермама, и акценты могут смещаться в разные стороны. Кто-то считает, что супермама — это та женщина, которая полностью посвящает себя детям, а кто-то ― что это та женщина, у которой дома идеальный порядок… А я считаю, что во всех сферах должен быть баланс: и в личной организации, и в организации быта, и в отношениях с мужчиной, и в отношениях с самим ребенком. И когда есть какой-то перекос, даже если это идеальный перекос и идеальные отношения с ребенком, то в таких ситуациях сложно говорить о том, что ты — супермама.

Многие из участниц прошлых сезонов изменили свои взгляды на воспитание благодаря вам. Но были и те, кто остался при своем мнении. Что бы вы посоветовали тем мамам, которым нужна помощь, но они ее принимать пока не готовы?

Любые личностные изменения должны быть инициируемы самим человеком. Ведь нельзя насильно заставить человека любить. До этого нужно дорасти. И регулярные походы к психотерапевту — это обязательное условие личной гигиены души. Ведь мы же принимаем душ ежедневно для чего? Чтобы очистить свое тело от грязи. Вот и душа наша накапливает подобную грязь: это и негативные эмоции, и неспособность справиться с переживаниями, перегруженность нервной системы… И все это нужно приводить в порядок. И это тоже элемент личной гигиены.

Однако в нашей стране пока еще, к сожалению, существует стереотип, что поход к психотерапевту — это стыдно… Можно ли это как-то изменить?

Никак. Нужно просто подождать. Ведь еще недавно и поход к гинекологу рассматривали, как что-то странное. Если ты едешь к гинекологу, то значит, у тебя какие-то болезни. Нет, этого врача надо посещать в целях профилактики. Потому что потом может быть просто поздно. С психотерапией — то же самое.

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В прошлых сезонах многие участницы делились историями о том, как их дети сложно переживали переходный возраст. Вы — как эксперт по вопросам детской возрастной психологии ― можете что-то посоветовать тем мамам, которые столкнулись с подобной проблемой?

Для того, чтобы избежать кризиса ― любого, не только подросткового возраста, ― нужно понимать основы детской возрастной психологии. Это нормально, что у нас не получается то, чему мы не учились. Если мы не учились выстраивать отношения с подростком, если мы не понимаем, почему он ведет себя тем или иным образом, то это же нормально, что у нас с ним конфликты. Ведь никто же не удивляется, что человек сразу не сможет ездить на мотоцикле, если он этому не учился. Это же логично! Но почему-то все удивляются, что не могут найти общий язык с подростком. Ну, конечно же, ведь взрослые этому не учатся. А какого-то одного или нескольких советов нет, ведь воспитание детей — это комплексный подход. Мало решить одну проблему. Например, подросток не хочет делать уроки. Позже появятся другие — дерзит, не отвечает на звонки… Вместо того, чтобы решать отдельные частные случаи, которые волнуют вас больше всего, лучше раз и навсегда разобраться в данном конкретном периоде и узнать решение половины своих проблем.

У меня есть онлайн-курс, который посвящен проблемам подросткового возраста. Он называется «Возраст от 11 до 17: проблемы и решения». И я очень долго не хотел этот курс делать. Потому что подростковые проблемы — это лакмусовая бумажка воспитания, тест, который должны сдавать все родители. И в основном подростковые проблемы — это результат воспитания до этого возраста. Можно ли их исправить? Да! Но на это понадобится гораздо больше времени и энергии, нежели на их профилактику. Поэтому вместо того, чтобы разбираться с частными случаями, лучше с этим периодом разобраться в комплексе!

А что можете посоветовать тем родителям, чьи дети стали жертвой буллинга?

Главная проблема буллинга заключается не в том, что над детьми как-то издеваются, хотя это, безусловно, неправильно. Я считаю, что главная проблема в следующем: родители, чьих детей буллят, узнают об этом не от своих детей. Они узнают об этом от одноклассников, от учителей, от кого угодно, но только не от своих детей. И тут возникает вопрос: почему для ребенка более приемлемо сталкиваться с насилием в школе, чем попросить родителей о помощи? И вот об этом родителям надо задуматься в первую очередь. Потому что зачастую всех этих проблем можно было бы избежать, если бы ребенок был твердо уверен: если он придет к родителям, то они помогут ему решить эту проблему, а не начнут говорить общие фразы.

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