З понеділка по четвер о 19:05 в ефірі телеканалу СТБ виходить психологічне реаліті «Супермама», де чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання змагатимуться за звання найкращої. Ведучий проєкту — експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов — ексклюзивно для STB.UA розповів, що потрібно зробити, щоб стати супермамою, а також дав кілька слушних порад щодо виховання дітей. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: Як пережити перехідний вік: поради Дмитра Карпачова

Дмитре, як ви вважаєте, чому реаліті має такий великий успіх?

Я можу відповісти за себе і частково — за глядача. Мені цей проєкт дуже цікавий тим, що завдяки йому в кожної мами з’явиться можливість подивитися на материнство по-іншому, переглянути деякі погляди на виховання і стати супермамою. Але не для перемоги в проєкті, а для власної дитини. І це, напевно, головне. Тому що, на жаль, у більшості з нас немає чіткого розуміння, хто така супермама, і акценти можуть зміщуватися в різні боки. Хтось вважає, що супермама — це та жінка, яка повністю присвячує себе дітям, а хтось ― що це та жінка, у якої вдома ідеальний порядок… А я вважаю, що у всіх сферах має бути баланс: і в особистій організації, і в організації побуту, і в стосунках із чоловіком, і в стосунках із самою дитиною. І коли є якийсь перекіс, навіть якщо це ідеальний перекіс і ідеальні стосунки з дитиною, то в таких ситуаціях складно говорити про те, що ти — супермама.

Багато учасниць минулих сезонів змінили свої погляди на виховання завдяки вам. Але були й ті, хто залишився при своїй думці. Що б ви порадили тим мамам, яким потрібна допомога, але вони її приймати поки не готові?

Будь-які особистісні зміни мають бути ініційовані самою людиною. Адже не можна насильно змусити людину любити. До цього треба дорости. І регулярні походи до психотерапевта — це обов’язкова умова особистої гігієни душі. Адже ми приймаємо душ щодня для чого? Щоб очистити своє тіло від бруду. Ось і душа наша накопичує подібний бруд: це і негативні емоції, і нездатність упоратися з переживаннями, перевантаженість нервової системи… Все це потрібно приводити в порядок. І це теж елемент особистої гігієни.

Однак у нашій країні поки що, на жаль, існує стереотип, що похід до психотерапевта — це соромно… Чи можна це якось змінити?

Ніяк. Треба просто почекати. Адже ще недавно і похід до гінеколога розглядали як щось дивне. Якщо ти їдеш до гінеколога, значить, у тебе якісь хвороби. Ні, цього лікаря треба відвідувати з метою профілактики. Тому що потім може бути просто пізно. З психотерапією — те саме.

Більше на тему: Яким має бути режим для дитини: поради Дмитра Карпачова

У минулих сезонах багато учасниць ділилися історіями про те, як їхні діти складно переживали перехідний вік. Ви — як експерт із питань дитячої вікової психології — можете щось порадити тим мамам, які зіткнулися з подібною проблемою?

Для того, щоб уникнути кризи — будь-якої, не тільки підліткового віку, — потрібно розуміти основи дитячої вікової психології. Це нормально, що у нас не виходить те, чого ми не вчилися. Якщо ми не вчилися вибудовувати стосунки з підлітком, якщо ми не розуміємо, чому він поводиться так або так, то це ж нормально, що у нас із ним конфлікти. Адже ніхто не дивується, що людина відразу не зможе їздити на мотоциклі, якщо вона цього не вчилася. Це ж логічно! Але чомусь усі дивуються, що не можуть знайти спільну мову з підлітком. Ну, звичайно ж, адже дорослі цього не вчаться. А якоїсь однієї або кількох порад немає, адже виховання дітей — це комплексний підхід. Мало вирішити одну проблему. Наприклад, підліток не хоче робити уроки. Пізніше з’являться інші — грубіянить, не відповідає на дзвінки… Замість того, щоб вирішувати окремі випадки, які хвилюють вас найбільше, краще раз і назавжди розібратися в даному конкретному періоді і дізнатися рішення половини своїх проблем.

У мене є онлайн-курс, який присвячений проблемам підліткового віку. Він називається «Вік від 11 до 17: проблеми та рішення». І я дуже довго не хотів цей курс робити. Тому що підліткові проблеми — це лакмусовий папірець виховання, тест, який повинні здавати всі батьки. І здебільшого підліткові проблеми — це результат виховання до цього віку. Чи можна їх виправити? Так! Але на це знадобиться набагато більше часу та енергії, ніж на їх профілактику. Тому замість того, щоб розбиратися з окремими випадками, краще з цим періодом розібратися в комплексі!

А що можете порадити тим батькам, чиї діти стали жертвою булінгу?

Головна проблема булінгу полягає не в тому, що над дітьми якось знущаються, хоча це, безумовно, неправильно. Я вважаю, головна проблема в тому, що батьки, чиїх дітей булять, дізнаються про це не від своїх дітей. Вони дізнаються про це від однокласників, від учителів, від кого завгодно, але тільки не від своїх дітей. І тут виникає питання: чому для дитини більш прийнятно стикатися з насильством у школі, ніж попросити батьків про допомогу? І ось про це батькам треба задуматися в першу чергу. Бо здебільшого всіх цих проблем можна було б уникнути, якби дитина була твердо впевнена: якщо вона прийде до батьків, то вони допоможуть їй вирішити цю проблему, а не почнуть говорити загальні фрази.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.