Які повинен бути режим дня у дитини? Як часто малюк повинен відвідувати розвиваючі заняття? І чи повинен він це робити взагалі? Одна з героїнь психологічного реаліті «Супермама» королева тайм-менеджменту Софія розписала для своїх дітей чіткий графік. Але чи так це добре? Наскільки важливим є режим у вихованні? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Все Дентал читайте в матеріалі.

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Життя Софії та її дітей розписане по годинах. У неї все за розкладом: їжа, сон і заняття. Але чи так це добре?

Коли учасниці прийшли в гості до королеви тайм-менеджменту, вони принесли її дітям подарунки, але Софія не дозволила їх відкрити відразу, адже зараз за графіком — їда. А подарунки — потім. Однак такі методи у ведучого проєкту викликали деякі сумніви.

«З одного боку, привчати дитину до правил — добре. Але настільки жорсткі обмеження можуть призвести до харчових розладів у майбутньому. Якби Маркіян отримав подарунок, а потім поїв би, це було б дві незалежних події. А коли потрібно швидко поїсти, щоб отримати бажане, у підсвідомості дитини формується переконання, що харчування — це те, що заважає отримувати задоволення».

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У Софії для кожного члена сім’ї є власний графік. Так, її 3-річний син відвідує плавання, футбол, гімнастику та вивчає англійську мову.

«Якщо дитина ходить на танці, бо їй це подобається, — це прекрасно. Але коли гуртки заради гуртків та ще й у такому ранньому віці — це зайве навантаження на психіку і нервову систему дитини. До 5 років дитина пізнає світ, і їй час від часу має бути нудно. Саме це й стимулює розвиток творчого та абстрактного мислення. Якщо дитині нудно, вона починає вигадувати собі цікаву гру. Саме так дитина може навчитися займатися тим, що їй подобається».

Дмитро Карпачов вважає, що планування — це прекрасно. Але потрібно розуміти різницю між плануванням і тотальним контролем. Так, повинна бути системність і порядок, але не на шкоду собі. Інакше все може перетворитися на рутину. Ведучий проєкту порадив Софії давати більше свободи своїм дітям. Інакше в майбутньому це може призвести до того, що їм буде складно самостійно ухвалювати рішення.

Більше порад щодо виховання дітей дивіться в психологічномку реаліті «Супермама».

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