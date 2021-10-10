Гороскоп на 11 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? У кого начало недели будет благоприятным, а кому не стоит поддаваться на провокации? Узнайте в гороскопе на 11 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В понедельник Овны почувствуют настоящий прилив энергии. Направьте ее в нужное русло. Вы также можете получить хороший денежный бонус. В первую очередь его стоит потратить на закрытие старых долгов.

Телец

Начало рабочей недели будет благоприятным для Тельцов. Благодаря планированию дел вы сможете успеть все и дальше больше. Но не отвлекайтесь по пустякам.

Близнецы

Звезды не рекомендуют Близнецам в понедельник что-то менять в своей жизни, даже если речь идет о мелочах. Постарайтесь завершить в этот день все начатые дела.

Рак

Раки, у которых есть дети, будут полностью поглощены в этот день вопросами воспитания. У остальных представителей знака возможны изменения в личной жизни.

Лев

Понедельник будет не лучшим днем для выяснения отношений с близкими. На работе возможны небольшие ошибки, но лучше их не допускать. Будьте внимательны, и ситуация наладится.

Дева

В понедельник удача будет на стороне Дев. Можно смело идти на риск и не бояться последствий. В любовных отношениях возможны конфликты.

Весы

Звезды советуют Весам начать новую неделю со встречи с близким человеком ― это придаст сил и настроит вас на рабочий лад. В работе стоит быть гибкими и соблюдать дедлайны.

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Скорпион

В понедельник искушения будут поджидать Скорпионов на каждом шагу, однако звезды не рекомендуют им поддаваться. Постарайтесь в этот день подходить ко всем вопросам с холодной головой.

Стрелец

11 октября будет благоприятным днем для любых начинаний Стрельцов, особенно в сфере бизнеса. Записывайте идеи, которые будут приходить в голову. Они имеют все шансы на успех.

Козерог

Звезды советуют Козерогам быть организованными в этот день, иначе вы можете забыть о чем-то важном. Тем, у кого есть долги, лучше отдать их.

Водолей

В понедельник у Водолеев могут появиться новые профессиональные обязанности. Отнеситесь к ним со всей серьезностью, и вас ожидает успех.

Рыбы

В этот день у Рыб могут возникнуть разногласия с коллегами. Не поддавайтесь на провокации. Оставайтесь спокойными и хладнокровными.

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