Гороскоп на 11 жовтня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Що особливе має відбутися в цей день? У кого початок тижня буде сприятливим, а кому не варто піддаватися на провокації? Дізнайтеся в гороскопі на 11 жовтня від екстрасенсів СТБ.

У понеділок Овни відчують справжній сплеск енергії. Спрямуйте її в потрібне русло. Ви також можете отримати гарний грошовий бонус. Передовсім його варто витратити на закриття старих боргів.

Початок робочого тижня буде сприятливим для Тельців. Завдяки плануванню справ ви зможете встигнути все і навіть більше. Але не відволікайтеся на дрібниці.

Зірки не рекомендують Близнюкам у понеділок щось змінювати у своєму житті, навіть якщо йдеться про дрібниці. Постарайтеся завершити в цей день усі розпочаті справи.

Раки, у яких є діти, будуть повністю поглинені в цей день питаннями виховання. У решти представників знака можливі зміни в особистому житті.

Понеділок буде не найкращим днем ​​для з’ясування стосунків з близькими. На роботі можливі невеликі помилки, але краще їх не допускати. Будьте уважними, і ситуація налагодиться.

У понеділок удача буде на боці Дів. Можна сміливо йти на ризик і не боятися наслідків. У любовних стосунках можливі конфлікти.

Зірки радять Терезам почати новий тиждень із зустрічі з близькою людиною ― це додасть сил і налаштує вас на робочий лад. У роботі варто бути гнучкими і дотримуватися дедлайнів.

У понеділок спокуси чигатимуть на Скорпіонів на кожному кроці, проте зірки не рекомендують їм піддаватися. Постарайтеся в цей день підходити до всіх питань з холодною головою.

11 жовтня буде сприятливим днем ​​для будь-яких починань Стрільців, особливо у сфері бізнесу. Записуйте ідеї, які спадатимуть вам на думку. Вони мають усі шанси на успіх.

Зірки радять Козерогам бути організованими в цей день, інакше ви можете забути про щось важливе. Тим, у кого є борги, краще віддати їх.

У понеділок у Водоліїв можуть з’явитися нові професійні обов’язки. Поставтеся до них з усією серйозністю, і на вас чекатиме успіх.

У цей день у Риб можуть виникнути розбіжності з колегами. Не піддавайтеся на провокації. Залишайтеся спокійними і холоднокровними.

