Новый гороскоп на октябрь 2021 от дважды победителя и судьи «Битвы экстрасенсов», эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящего и астролога Хаяла Алекперова раскроет, к чему готовиться всем знакам зодиака в этом месяце.

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Овны

Этот месяц для Овнов ― благоприятное время, чтобы заняться саморазвитием. У представителей знака будет достаточно для этого и сил, и времени. Конец октября сулит дополнительную прибыль. Скорее всего, появится финансовая возможность воплотить в жизнь свои давние желания.

Тельцы

Середина осени ― достаточно противоречивое время для Тельцов. С одной стороны, масса новых возможностей. С другой ― немало преград на вашем пути. Совет звезд ― не забывать о том, что ваш успех полностью зависит от вас. А потому не теряйте веры в себя ни при каких обстоятельствах. И держитесь подальше от тех, кто пытается вселить в вас пессимистичные мысли.

Близнецы

Начало месяца порадует Близнецов новыми перспективами в сфере карьеры. Те проекты, о которых раньше вы только мечтали, станут реальностью. А вот в бытовой сфере возможны трудности. Чтобы их избежать, старайтесь не откладывать на потом решение мелких неурядиц. Так как они могут собраться в большой ком.

Раки

В октябре эмоциональная неустойчивость и усталость могут спровоцировать проблемы в отношениях с родными людьми. Звезды советуют Ракам чаще радовать себя. Особенно, если эта радость заключается в желании побыть наедине с собой. Небольшой отдых пойдет вам на пользу.

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Львы

В этом месяце Львов ждет прилив сил и вдохновения, что позволит представителям знака стать настоящими «генераторами идей». К тому же звезды сулят удачное воплощение их в реальность. Главное при этом ― чаще проявлять инициативу и не бояться заявить о своих мыслях.

Девы

Целеустремленность и трудолюбие Дев в октябре принесут свои плоды. Скорее всего, вы сумеете добиться тех высот, к которым давно шли. В сфере отношений с близкими назревает серьезный разговор. Старайтесь не откладывать его ― родным будет нужна ваша поддержка.

Весы

Середина осени не предвещает Весам больших побед и невероятных достижений. Но при этом появится прекрасная возможность разобраться в себе, разложив все мысли по полочкам. В конце месяца звезды сулят Девам перспективные знакомства. На вашем пути появятся люди, которые положительно повлияют на вашу судьбу.

Скорпионы

Не стоит торопиться с выводами о событиях, которые происходят в вашей жизни. То, что, на первый взгляд, кажется досадным стечением обстоятельств, может стать удачным шансом. Главное ― посмотреть на происходящее под правильным углом.

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Стрельцы

В октябре фортуна будет благосклонной к Стрельцам. То, о чем так долго мечтали представители знака, может воплотиться в реальность. Единственной преградой на пути могут стать только ваши сомнения и пессимизм. А потому звезды советуют не искать подвохов в шансах, которые дает судьба.

Козероги

В этот период Козероги могут добиться больших успехов в делах, связанных с интеллектуальным трудом. Продуктивность представителей знака будет на максимуме. Что касается семейной сферы, то здесь звезды советуют быть тактичнее в отношениях с родными. Строгая критика с вашей стороны может стать причиной серьезных ссор.

Водолеи

Середина осени сулит Водолеям новые возможности. Чтобы ими воспользоваться, представителям знака, скорее всего, придется взяться за те начинания, которых они боятся. Но звезды советуют рискнуть. Ваши старания будут оправданы.

Рыбы

В октябре Рыбам не стоит рассчитывать на легкие победы. Добиться желаемого успеха у представителей знака вряд ли получится с первого раза. Но звезды советуют не отступать перед трудностями. Помните, что главные ваши союзники ― собственная напористость и целеустремленность.

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