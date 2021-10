Новий гороскоп на жовтень 2021 від двічі переможця і судді «Битви екстрасенсів», експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидця і астролога Хаяла Алекперова розкриє, до чого готуватися всім знакам зодіаку цього місяця.

Овни

Цей місяць для Овнів ― сприятливий час, щоб зайнятися саморозвитком. У представників знака буде досить для цього і сил, і часу. Кінець жовтня обіцяє додатковий прибуток. Швидше за все, з’явиться фінансова можливість втілити в життя свої давні бажання.

Тельці

Середина осені ― доволі суперечливий час для Тельців. З одного боку, купа нових можливостей. З іншого ― чимало перепон на вашому шляху. Порада зірок ― не забувати про те, що ваш успіх повністю залежить від вас. Тож не втрачайте віри в себе за жодних обставин. І тримайтеся подалі від тих, хто намагається вселити у вас песимістичні думки.

Близнюки

Початок місяця порадує Близнюків новими перспективами у сфері кар’єри. Ті проєкти, про які раніше ви тільки мріяли, стануть реальністю. А ось у побутовій сфері можливі труднощі. Щоб їх уникнути, намагайтеся не відкладати на потім вирішення дрібних негараздів. Бо вони можуть зібратися у великий клубок.

Раки

У жовтні емоційна нестійкість і втома можуть спровокувати проблеми у стосунках з рідними людьми. Зірки радять Ракам частіше радувати себе. Особливо, якщо ця радість буде у бажанні побути наодинці з собою. Невеликий відпочинок піде вам на користь.

Леви

Цього місяця Левів чекає приплив сил і натхнення, що дасть представникам знака змогу стати справжніми «генераторами ідей». До того ж зірки обіцяють вдале втілення їх у реальність. Головне при цьому ― частіше проявляти ініціативу і не боятися заявити про свої думки.

Діви

Цілеспрямованість і працьовитість Дів у жовтні принесуть свої плоди. Швидше за все, ви зумієте досягти тих висот, до яких давно йшли. У сфері взаємин з близькими назріває серйозна розмова. Намагайтеся не відкладати її ― рідні потребуватимуть вашої підтримки.

Терези

Середина осені не віщує Терезам великих перемог і неймовірних досягнень. Зате з’явиться прекрасна можливість розібратися в собі, розклавши всі думки по поличках. Наприкінці місяця зірки обіцяють Дівам перспективні знайомства. На вашому шляху з’являться люди, які позитивно вплинуть на вашу долю.

Скорпіони

Не варто поспішати з висновками про події, які відбуваються у вашому житті. Те, що, на перший погляд, здається прикрим збігом обставин, може виявитися вдалим шансом. Головне ― подивитися на те, що відбувається, під правильним кутом.

Стрільці

У жовтні фортуна буде прихильною до Стрільців. Те, про що так довго мріяли представники знака, може втілитися в реальність. Єдиною перешкодою на шляху можуть стати тільки ваші сумніви і песимізм. А тому зірки радять не шукати підступів у шансах, які дає доля.

Козероги

У цей період Козероги можуть досягти великих успіхів у справах, пов’язаних з інтелектуальною працею. Продуктивність представників знака буде на максимумі. Що стосується сімейної сфери, то тут зірки радять бути тактовнішими у стосунках із рідними. Сувора критика з вашого боку може стати причиною серйозних сварок.

Водолії

Середина осені обіцяє Водоліям нові можливості. Щоб ними скористатися, представникам знака, швидше за все, доведеться взятися за ті справи, яких вони бояться. Але зірки радять ризикнути. Ваші старання будуть виправдані.

Риби

У жовтні Рибам не варто розраховувати на легкі перемоги. Домогтися бажаного успіху у представників знака навряд чи вийде з першого разу. Проте зірки радять не відступати перед труднощами. Пам’ятайте, що головні ваші союзники ― власна наполегливість і цілеспрямованість.

