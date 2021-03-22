Праздник сорока святых, который отмечается ежегодно 22 марта, почитает память 40 Севастийских мучеников. Христиане придают огромное значение этому дню. Экстрасенсы СТБ поделились советами, как правильно провести этот день.Читайте, что можно и нельзя делать в День сорока святых 2021 года, а также какие есть народные приметы на эту дату.

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Что нельзя делать в День сорока святых 22 марта 2021 года?

В этот день нельзя работать физически, а также заниматься уборкой жилья.

Нельзя кушать мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста.

Нельзя стирать, шить или что-то ремонтировать.

В День сорока святых нельзя одалживать деньги.

А также в этот праздник нельзя гневаться, злиться и сквернословить.

Что можно делать в День сорока святых 22 марта 2021 года?

В День сорока святых обязательно нужно испечь булочки-жаворонки.

В этот праздник также можно гадать и призывать весну.

Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и помолиться.

Молодым людям в этот день следует качаться на качелях. Говорят, что это действие принесет счастье и урожайный год.

Также в этот праздник, как и в день весеннего равноденствия, принято строить планы на будущее и мечтать.

Приметы в День сорока святых 22 марта 2021 года:

Если 22 марта в День сорока святых стоит хорошая погода, значит, еще 40 дней можно не волноваться, что вернутся холода.

Холодная погода в День сорока святых означает, что следующие 40 дней весна может бороться с зимой, возможны резкие перемены погодных условий.

Прилетевшие птицы вьют гнезда на солнечной стороне в День сорока святых? Лето будет холодным и урожайным.

Если 22 марта вам повезет увидеть скворца, значит, лето будет очень теплым.

22 марта выпал снег? Пасхальная неделя будет очень холодной.

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