Сорок святых 2021: что нельзя и можно делать в этот день
22.03.2021
Праздник сорока святых, который отмечается ежегодно 22 марта, почитает память 40 Севастийских мучеников. Христиане придают огромное значение этому дню. Экстрасенсы СТБ поделились советами, как правильно провести этот день.Читайте, что можно и нельзя делать в День сорока святых 2021 года, а также какие есть народные приметы на эту дату.
Больше по теме: Почему Пасха празднуется каждый год в разные дни
Что нельзя делать в День сорока святых 22 марта 2021 года?
- В этот день нельзя работать физически, а также заниматься уборкой жилья.
- Нельзя кушать мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста.
- Нельзя стирать, шить или что-то ремонтировать.
- В День сорока святых нельзя одалживать деньги.
- А также в этот праздник нельзя гневаться, злиться и сквернословить.
Что можно делать в День сорока святых 22 марта 2021 года?
- В День сорока святых обязательно нужно испечь булочки-жаворонки.
- В этот праздник также можно гадать и призывать весну.
- Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и помолиться.
- Молодым людям в этот день следует качаться на качелях. Говорят, что это действие принесет счастье и урожайный год.
- Также в этот праздник, как и в день весеннего равноденствия, принято строить планы на будущее и мечтать.
Приметы в День сорока святых 22 марта 2021 года:
- Если 22 марта в День сорока святых стоит хорошая погода, значит, еще 40 дней можно не волноваться, что вернутся холода.
- Холодная погода в День сорока святых означает, что следующие 40 дней весна может бороться с зимой, возможны резкие перемены погодных условий.
- Прилетевшие птицы вьют гнезда на солнечной стороне в День сорока святых? Лето будет холодным и урожайным.
- Если 22 марта вам повезет увидеть скворца, значит, лето будет очень теплым.
- 22 марта выпал снег? Пасхальная неделя будет очень холодной.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+