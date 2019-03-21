PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Почему Пасха празднуется каждый год в разные дни

21.03.2019

Каждую весну христиане всего мира задаются вопросом: какого числа Пасха? В 2019 году светлый праздник выпадает на 28 апреля. Почему мы ежегодно не знаем, когда Пасха? Как определяется день празднования? На все эти вопросы мы ответим в нашем материале!

Больше по теме: Православная Пасха 2019: дата празднования в Украине

когда пасха

Для христиан Пасха считается самым важным праздником. Ведь в этом дне заключается вся суть христианства. Если вы не знаете, почему каждый год дата Пасхи меняется, то ответ прост — этот церковный праздник считается переходящим.

Также полезно знать, что дата празднования Пасхи каждый год высчитывается по лунно-солнечному календарю. Единственное, что в дни Пасхи не меняются из года в год. Ее празднуют в воскресный день.

когда пасха

Больше по теме: Выходные дни на Пасху в 2019 году в Украине: сколько будем отдыхать

Почему Пасха празднуется каждый год в разные дни?

Правила вычисления дня, когда праздновать Пасху, были определены в 3 веке Александрийской церковью. Какого числа Пасха в 2019 году, определялось все по тому же старому методу:

  1. Во-первых, святыми отцами было строго решено, что христианская Пасха должна праздноваться только после еврейской.
  2. Во-вторых, праздновать Светлый день необходимо строго в первое же воскресенье после полнолуния.
  3. В-третьих, Пасха не может наступать раньше, чем весеннее равноденствие.
  4. И четвертый принцип: Пасха не может праздноваться после 25 апреля (8 мая по григорианскому календарю).

От даты празднования Пасхи также зависит и то, когда начнется Великий пост. 

Теперь вы знаете, какого числа Пасха в 2019 году и как высчитывается дата празднования. Хорошо, что в наше время с помощью интернета в любой момент можно найти эту знаменательную дату, которую так любят праздновать в Украине.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить