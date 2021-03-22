Сорок святих 2021: що не можна і можна робити цього дня
22.03.2021
Свято сорока святих, яке відзначається щороку 22 березня, вшановує пам’ять 40 Севастійських мучеників. Християни надають величезне значення цьому дню. Екстрасенси СТБ поділилися порадами, як правильно провести цей день.Читайте, що можна і не можна робити в День сорока святих 2021 року, а також які є народні прикмети на цю дату.
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Що не можна робити в День сорока святих 22 березня 2021 року?
- У цей день не можна працювати фізично, а також займатися прибиранням житла.
- Не можна їсти м’ясо, рибу, яйця, як і під час всього Великого посту.
- Не можна прати, шити або щось ремонтувати.
- У День сорока святих не можна позичати гроші.
- А також в це свято не можна гніватися, злитися та лихословити
Що можна робити в День сорока святих 22 березня 2021 року?
- У День сорока святих обов’язково потрібно спекти булочки-жайворонки.
- Цього дня також можна ворожити та закликати весну.
- Усі віруючі в цей день обов’язково повинні відвідати церкву і помолитися.
- Молодим людям цього дня слід гойдатися на гойдалках. Кажуть, що це принесе щастя і урожайний рік.
- Також у це свято, як і в день весняного рівнодення, прийнято будувати плани на майбутнє та мріяти.
Прикмети в День сорока святих 22 березня 2021 року:
- Якщо 22 березня у День сорока святих стоїть гарна погода, значить, ще 40 днів можна не хвилюватися, що повернуться холоди.
- Холодна погода у День сорока святих означає, що наступні 40 днів весна може боротися із зимою, можливі різкі зміни погодних умов.
- Якщо птахи, що повернулися з теплих країв, в’ють гнізда на сонячній стороні в День сорока святих, літо буде холодним і врожайним.
- Якщо 22 березня вам пощастить побачити шпака, значить, літо буде дуже теплим.
- 22 березня випав сніг? Великодній тиждень буде дуже холодним.
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