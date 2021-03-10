Третий день Масленицы — «лакомка»: традиции

Мы уже рассказали вам, что принято делать на второй день Масленицы («заигрыш»), а сегодня поделимся с вами традициями празднования третьего дня этого праздника, который выпадает в этом году на 10 марта. Если хотите узнать, что нужно делать в этот день, читайте наш материал.

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Масленичная среда

В масленичную среду по древним традициям устраивался пир на весь мир, главными героями которого выступали зять и теща. Заботливые хозяйки кормили не только своих мужей, но и всех их родственников, показывая свою гостеприимность и кулинарные таланты. Считалось, что именно в этот праздничный день можно есть столько, сколько душе угодно. Все гости непременно должны быть сытыми и довольными.

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Традиции на Лакомку

В каждом доме были свои рецепты блинов и самых разнообразных начинок, которыми угощали гостей. Стоит отметить, что многим семьям накормить пришедших было не так просто, а иногда даже разорительно, ведь если замужняя дочь была не одна (что было распространённым явлением), зятья со своими родственниками могли заполнить весь дом. Само собой, угощения теща готовила не сама, а с помощью дочерей. Кроме изысканных блюд, устраивались песнопения, различные сценки и забавы с участием тещи и зятя.

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