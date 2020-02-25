Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Второй день Масленицы — «заигрыш»: традиции

25.02.2020

Каждый день славянского праздника Масленица получил свое название, обычаи и традиции. Второй день Масленицы называется «заигрышем». Что принято делать в этот день, какие существуют обычаи и традиции? Читайте в нашем материале!

iStock-872349248

Традиции второго дня Масленицы

  • Название масленичного вторника говорит само за себя, ведь именно в этот день начинались праздничные гуляния, игры, катания на заснеженных горках, санках, веселые представления и забавы. Деревни превращались в настоящий карнавал, отовсюду звучал смех и пение.
  • Все обычаи второго дня Масленицы сводились не только к веселью, но и к сватовству. Катаясь на горках, женихи высматривали себе невест, а красавицы поглядывали на своих суженых, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу.

Больше по теме: Масленица: традиции наших предков

  • Для состоявшихся пар также существовала традиция: супруги непременно должны были вместе скатиться с горы, дабы быть счастливыми вместе.
  • На улицах царила невероятная атмосфера. Все наряжались, танцевали и пели, после чего отправлялись за стол, традиционно лакомясь аппетитными угощениями.

iStock-643693720

  • Главным праздничным блюдом, само собой, являлись блины с самыми различными начинками, а также вареники, выпечка и сладости.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить