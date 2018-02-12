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Масленица: традиции наших предков

Телеканал СТБ

Масленица с древних времен считалась самым веселым народным праздником. В каждый день недели соблюдали свои традиции. Согласно поверьям наших предков, главной идеей этой недели является избавление от зимы и  пробуждение  природы ото сна. На это и направлены все традиции Масленицы. Детальнее читайте в нашем материале.

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В 2018 году Масленичная неделя продлится с 12 по 18 февраля. Праздновали Масленицу еще до принятия христианства на Руси. Считалось, что она означала конец зимы. Привлекали весну румяными блинами и шумными гуляниями. Некоторые ученые считают, что круглый блин у славян отождествлял солнце, однако этот вопрос остается спорным.

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С приходом христианства неделя Масленицы предшествовала Великому посту и получила еще одно название – Сырная неделя. Общеизвестно, что в последнюю неделю перед постом нельзя употреблять мясо, однако разрешается кушать рыбу и продукты из молока. Православная церковь считает, что эту неделю нужно провести со своей семьей и посвятить общению, прощению обид и примирению. Другие названия праздника: Сырная седмица (неделя), Широкая Масленица, Масленая неделя, Масленка, Блинница, Блинная неделя, Молочная неделя.

День 1 – «встреча»

В понедельник, согласно традиции, изготавливали соломенное чучело, наряжали его в старую женскую одежду и под веселые песни катали по улицам. Блины в первый день Масленицы обычно не едят. Наши предки всегда первый блин оставляли для душ усопших или отдавали нищим, чтобы они помянули их родственников.

День 2 – «заигрыш»

Во вторник пели веселые песни, а также лепили снеговиков и катались на санях с горок. Главным условием было выбрать самые высокие горки и с громким смехом скатиться. Ведь считалось, что чем дальше катятся сани, тем лучше будет урожай в этом году.

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День 3 – «лакомка»

Согласно поверьям наших прадедов, в среду можно вдоволь насладиться блинчиками. Также в третий день Масленицы зятья ходят в гости к теще на угощения. Причем обязательно необходимо скушать все, что приготовит для вас теща, иначе зима еще долго будет за окном. Для улучшения растениеводства нужно в этот день покататься на качелях.

 День 4 – «разгуляй»

Четверг является самым веселым днем Масленицы. Люди переодеваются в различные образы и распевают песни. А главным событием «разгуляя» считался штурм снежного городка, символизирующего зиму. Участники делились на две команды и обстреливали друг друга снежками. Первый, кто прорвал оборону и попал в «городок», считался победителем.

День 5 – «тещины вечерки»

Пятница отмечается как день «лакомка», только наоборот: в гости на блины идет теща. А гостеприимный зять вовсю её угощает.

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День 6 – «золовкины посиделки»

В субботу все жители деревни собирались на главной площади и торжественно поджигали чучело. Этот ритуал означал прощание с зимой до следующего года. Также в этот день замужние девушки должны были дарить своим золовкам (сестрам мужа) подарки и устраивать девичники.

День 7– «проводы»

Последний день Масленицы получил название «прощеный день» или «прощеное воскресенье». В этот день традиционно просят прощения у родных и знакомых за обиды, сказанные в их адрес.