Масниця з давніх часів вважалася найвеселішим народним святом. Кожного дня тижня дотримувалися певних традицій. Згідно з повір’ям наших предків, головною ідеєю цього тижня є пробудження природи і продовження роду. На це і спрямовані всі традиції Масниці. Докладніше читайте в нашому матеріалі.

У 2020 році Масниця триватиме з 8 по 14 березня. Святкування Масниці має давнє дохристиянське коріння. Вона символізувала пробудження природи, прихід весни, продовження роду і відновлення гармонії.

З приходом християнства Масляний тиждень прив’язали до Великоднього циклу. Він передував Великому посту і отримав ще одну назву ― Сирний тиждень. Загальновідомо, що в останній тиждень перед постом не можна споживати м’ясо, проте дозволяється їсти рибу і продукти з молока. Православна церква вважає, що цей тиждень потрібно провести зі своєю родиною і присвятити спілкуванню, прощенню образ і примиренню.

Інші назви свята: Сирна седмиця, Сиропуст, Бабський тиждень, Колодій. Дві останні назви пов’язані з традиціями, які походять ще з часів трипільської культури. У цей тиждень жінка вважалася головною, чоловіки повинні були їй у всьому підкорятися і терпіти всі забаганки й витівки, і жінки цим користувалися. Назва «Колодій» пішла з давніх вірувань, згідно з якими в цей час юний Сонце-Божич починав розкручувати Сонце-Коло ― Коло-Дій, тобто починався новий річний цикл життя всієї природи.

З Масницею пов’язано багато обрядів, вірувань і традицій.

Понеділок – «зустріч», «ніжкові заговини»

Хоча М’ясопустний тиждень передує Сиропустному і на Масницю м’яса вже не їдять, але в понеділок господині ще подавали на вечерю холодець зі свинячих або баранячих ніжок. Це так звані «ніжкові заговини», оскільки весь наступний Великий піст вживати м’ясо вже буде не можна. Дівчата потайки намагалися витягнути з холодцю найбільшу кістку і ховали її до неділі. У неділю вони збиралися гуртами у дворі і старались докинути кісткою від комори до воріт. Вважалося, якщо докинеш, рік буде вдалим, а якщо кістка перелетить через паркан, то дівчина скоро вийде заміж.

Широкий четвер

У четвер гуляння досягали кульмінації. Жінки збиралися компаніями на посиденьки, спеціально пили і веселилися, «щоб телята водилися». Саме в цей день готували найбільше вареників.

П’ятниця ― «тещині вечірки»

У п’ятницю зяті, які одружилися на різдвяні м’ясниці, запрошували на частування до себе тещу, а з нею й інших родичів. Гостинний зять усіляко її пригощав, а наливаючи гостям спиртне, примовляв: «Пийте, люди добрі, по повній чарці, щоб у моєї тещі в горлі не пересихало» (натяк на сварливість).

Прощена неділя

Останній день Масниці називали прощальним, оскільки час безмежного панування жінок закінчувався, і вони трохи засмучувалися, прощаючись зі своєю владою. З приходом християнства він отримав назву Прощена неділя. Віряни відвідували храм і просили вибачення у всіх родичів і знайомих за образи, щоб зі смиренною душею і чистою совістю вступити у Великий піст.

Колодій

Найцікавішим елементом автентичної української Масниці є обряд Колодки, або Колодія. Колодка ― це дерев’яне невелике поліно або палиця, яке серед іншого символізувало продовження роду. За тиждень Колодка мала символічно пройти весь життєвий шлях. У понеділок заміжні жінки збиралися разом у шинку і «народжували» Колодку: одна з них клала на стіл поліно, а решта сповивали його шматками полотна. У вівторок Колодку «хрестили», у середу святкували похрестини, у четвер вона помирала, у п’ятницю її ховали, а в суботу оплакували. У неділю наставала кульмінація ― Колодку «волочили»: жінки приходили додому до неодружених парубків і незаміжніх дівчат і прив’язували їм або їхнім батькам поліно до ноги ― у покарання за те, що не одружилися вчасно, до початку посту. Такий обряд могли провести з хлопцем і протягом усього тижня, особливо в понеділок. За повір’ям предків, усе живе має бути в парі; хлопців, які не знайшли вчасно собі дівчини, вважали порушниками гармонії, природного порядку. Самому знімати колодку було заборонено, і «винуватець» волік її за собою, поки не відкуповувався ― частуваннями або подарунками. Колодку хлопцям могли прив’язати й незаміжні дівчата, але тільки до лівої руки, і зазвичай її прикрашали стрічками та паперовими або сухими квітами. Щоб зняти її, хлопець мав подарувати дівчині намисто, хустку, стрічки або гроші. Такий обряд мав виховне значення: змушував молодь замислитися про продовження роду, а завдяки жартам, пісням і веселим гулянням сприяв спілкуванню, примиренню, злагоді.

Обрядові страви

Головною обрядовою стравою в Україні на Масницю є вареники з сиром, политі маслом і сметаною. Про це свідчать навіть приказки: «Почекайте, вареники, прийде на вас Масниця», «На Масницю і турки вареники їдять». Також готували пироги з сиром, сирники, налисники (тонкі млинці з сиром). Вареники робили весь тиждень: у понеділок заміжні жінки брали їх із собою в шинок, щоб відсвяткувати народження Колодки; у середу особливо пригощали дітей, а в неділю роздавали всім. Символічне значення ритуалу наїдатися перед постом у народній свідомості мало на меті забезпечити благополуччя, достаток, ситість, багатство. Вживати м’ясо заборонялося, основними були молочні продукти; їжа полегшувалась, готуючи людину до умиротворення і смирення тіла і духу.

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