Масленица с древних времен считалась самым веселым народным праздником. В каждый день недели соблюдали свои традиции. Согласно поверьям наших предков, главной идеей этой недели является пробуждение природы и продолжение рода. На это и направлены все традиции Масленицы. Детальнее читайте в нашем материале.

В 2021 году Масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. Празднование Масленицы имеет древние дохристианские корни. Она символизировала пробуждение природы, наступление весны, продолжение рода и восстановление гармонии.

С приходом христианства Масленичную неделю привязали к Пасхальному циклу. Она предшествовала Великому посту и получила еще одно название – Сырная неделя. Общеизвестно, что в последнюю неделю перед постом нельзя употреблять мясо, однако разрешается кушать рыбу и продукты из молока. Православная церковь считает, что эту неделю нужно провести со своей семьей и посвятить общению, прощению обид и примирению.

Другие названия праздника: Сырная седмица (неделя), Сыропуст, Масница, Бабская неделя, Колодий. Два последних названия связаны с традициями, которые происходят еще со времен трипольской культуры. В эту неделю женщина считалась главной, мужчины должны были ей во всем подчиняться и терпеть все прихоти и выходки, и женщины этим пользовались. Название «Колодий» пошло из древних верований, согласно которым в это время юный Солнце-Божич начинал раскручивать Солнце-Круг (укр. Сонце-Коло) ‒ Коло-Дий, то есть начинался новый годовой цикл жизни всей природы.

С Масленицей связано множество обрядов, верований и традиций.

Понедельник – «встреча», «ножковое заговенье»

Хотя Мясопустная неделя предшествует Сыропустной и на Масничной неделе мяса уже есть не принято, но в понедельник хозяйки еще подавали на ужин холодец из свинных либо бараньих ножек. Это так называемое «ножковое заговенье», поскольку весь последующий Великий пост употреблять мясо уже будет нельзя. Девушки тайком старались вытянуть из холодца самую большую кость и прятали ее до воскресенья. В воскресенье девчата собирались компаниями во дворе и старались добросить костью от амбара до ворот. Считалось, если добросишь, год будет удачным, а если кость перелетит через забор, то девушка скоро выйдет замуж.

Широкий четверг

В четверг гуляния достигали кульминации. Женщины собирались компаниями на посиделки, специально пили и веселились, «чтобы телята водились». Именно в этот день готовили больше всего угощений.

Пятница – «тещины вечерки»

В масничную пятницу зятья, которые женились на рождественские мясницы, приглашали на угощенье к себе тещу, а с ней и других родственников. Гостеприимный зять вовсю её угощал, а наливая гостям спиртное, приговаривал: «Пейте, люди добрые, по полной, чтобы у моей тещи в горле не пересыхало» (намек на сварливость).

Прощеное воскресенье

Последний день масничной недели называли прощальным, поскольку время безграничного главенства женщин заканчивалось, и они немного печалились, прощаясь со своей властью. С приходом христианства он получил название Прощеное воскресенье. Веряне посещали храм и просили прощения у всех родственников и знакомых за обиды, чтобы со смиренной душой и чистой совестью вступить в Великий пост.

Колодий

Самым интересным элементом аутентичной украинской Масницы является обряд Колодки, или Колодия. Колодка ‒ это деревянное небольшое полено либо палка, которое среди прочего символизировало продолжение рода. За неделю Колодка дожна была символично пройти весь жизненный путь. В понедельник замужние женщины собирались вместе в шинке и «рожали» колодку: одна из них ложила на стол поленце, а остальные пеленали его лоскутами полотна. Во вторник колодку «крестили», в среду праздновали крестины, в четверг она умирала, в пятницу ее хоронили, а в субботу оплакивали. В воскресенье наставала кульминация ‒ Колодку «волочили»: женщины приходили домой к неженатым парням и незамужним девушкам и привязывали им либо их родителям полено к ноге ‒ в наказание за то, что не женились вовремя, до начала поста. Такой обряд могли проделать с парнем и в течение всей масничной недели, особенно в понедельник. По повериям предков, все живое должно быть в паре; парней, которые не нашли вовремя себе девушку, считали нарушителями гармонии, естественного порядка. Самому снимать колодку было запрещено, и «виновник» волок ее за собой, пока не откупался ‒ угощениями или подарками. Колодку парням могли привязать и незамужние девушки, но только к левой руке, и обычно ее украшали лентами и бумажными либо сухими цветами. Чтобы снять ее, парень должен был подарить девушке бусы, платок, летны или деньги. Такой обряд имел воспитательное значение: заставлял молодежь задуматься о продолжении рода, а благодаря шуткам, песням и веселым гуляниям содействовал общению, примирению, ладу.

Обрядовые блюда

Главным обрядовым блюдом в Украине на Масленицу являются вареники с творогом, политые сливочным маслом и сметаной. Об этом свидетельствують даже поговорки: «Подождите, вареники, придет на вас Масница», «На Масницу и турки вареники едят». Также готовили пироги с творогом, сырники, налистники (тонкие блины с творогом). Вареники делали всю неделю: в понедельник замужние женщины брали их с собой в шинок, чтобы отпраздновать рождение Колодки; в среду особенно угощали детей, а в воскресенье раздавали всем. Символическое значение ритуала наедаться перед постом в народном сознании имело целью обеспечить благополучие, достаток, сытость, богатство. Употреблять мясо запрещалось, основными являлись молочные продукты; пища облегчалась, подготавливая человека к умиротворению и смирению тела и духа.

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