Масленица — один из самых веселых и древних праздников. Ее отмечают накануне Великого поста. О том, когда будет Масленица в 2021 году и какие существуют традиции празднования по дням, читайте в нашем материале.

Когда Масленица в 2021 году

В 2021 году Масленица начнется в Международный женский день — 8 марта и продлится семь дней. А вот с 15 марта начнется Великий пост, который закончится праздником Воскресения Христова.

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Традиции празднования Масленицы по дням

Масленичную неделю, которую еще часто называют Сырной седьмицей (все потому, что в эти дни нельзя есть мясо, но можно молочные продукты), условно можно разделить на две части. Первая — Узкая масленица — длится с понедельника по четверг, а вторая — Широкая ― пятница и суббота. Первую половину недели издревле посвящали хозяйственным делам, а вот во второй половине можно было вдоволь отдохнуть. Считается, что хозяйки всю неделю готовили и угощали гостей блинами. Но в Украине на Масленицу в основном было принято готовить не блины, а вареники с творогом и сливочным маслом.

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Первый день Масленицы — Встреча. В этот день свекры отправляли своих невесток навестить родителей. Первый блин также выпекали в понедельник. Вот только его не ели, а отдавали малоимущим, чтобы те помянули усопших родственников.

Второй день масленицы — заигрыши. Этот день полностью посвящали тому, чтобы присмотреться к противоположному полу и найти себе будущую жену или мужа. Также во вторник впервые начинали зазывать Масленицу.

Третий день Масленицы — лакомка, или скоромная среда. В этот день зятья ходили в гости на блины к своей любимой теще. К зятю женщина должна была проявить как можно больше ласки и любви, ведь считается, чем добрее теща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.

Четвертый Масленицы — разгуляй, или широкий четверг. В этот день все домашние хлопоты должны быть окончены. Народ с полной силой мог начать праздновать. Причем филонить нельзя, ведь считалось, что тот, кто останется дома и не пойдет веселиться, будет несчастен целый год.

Пятый день Масленицы — тещины вечерки. А вот в этот день теща шла в гости к зятю, чтобы отведать блинов. Да к тому же не одна, а с подругами, чтобы похвастаться своим любимым зятем.

Шестой день Масленицы — золовкины посиделки. В субботу молодые невестки уделяли внимание своим золовкам — сестрам и родственницам мужа. В дом нужно было пригласить как можно больше подруг и весело провести время.

Седьмой день недели — проводы, или Прощеное воскресенье. Самый важный день всей недели. В воскресенье нужно попросить прощения друг у друга, поминать умерших родственников и приготовиться к началу Великого поста.

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