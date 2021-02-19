Зима в самом разгаре. А как можно подготовиться женщине к холодной поре года? Конечно же, прикупив себе две-три пары новых красивых сапожек. Но какие модели в тренде зимой 2021 года? Читайте наш материал ― там вы найдете ответы на все свои вопросы.

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Царство цвета

В сезоне 2021 один из самых важных трендов — сапоги ярких цветов. И чем они будут красочней, тем лучше! Желтые, синие, зеленые сапожки… Что может быть лучше в серое и унылое время года? Также на пике популярности зимняя обувь в абстрактном стиле, с цветами и водяными разводами.

Обувь с меховой отделкой и вставками

Сапожки с меховыми вставками также в тренде в сезоне 2021. Такая обувь прекрасно сочетает в себе еще и хищные принты, шнуровку и переплеты. Модные дизайнеры предлагают на выбор мех с коротким, кудрявым ворсом. К тому же такая обувь не только красивая и теплая, но еще и удобная.

О-у-о, уеду в армию

Стиль милитари не сдает своих позиций, поэтому в модном сезоне 2021 одни из самых популярных моделей обуви — сапоги в маскулинном и милитари стиле. Грубые массивные ботинки не только согреют в холода, но еще и подчеркнут некую хрупкость образа, особенно, если их сочетать с юбками и платьями.

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Футуристическая обувь

В сезоне зима 2021 одной из самых ярких считается футуристическая обувь. Сапоги цвета металлик, с пайетками или камнями, с необычной формы каблуком подойдут смелым девушкам, которые не боятся экспериментов.

Сапоги до колен

Высокие сапоги зимой 2021 — одна из самых актуальных моделей. Просьба не путать их с ботфортами. Выбирайте яркие или слегка приглушенные тона. На высоком каблуке или и вовсе без него. Самое главное ― тщательно подбирать одежду под такую обувь. Ведь есть риск переборщить и походить не на модную штучку, а на представительницу одной из самых древних профессий.

Модная обувь с шипами, застежками, цепями и заклепками

Обувь с шипами, шнуровкой и переплетами — еще один вариант, который не оставит равнодушной ни одну женщину. Такие модели могут подчеркнуть и сделать более изящной щиколотку.

Сапоги с острым или квадратным носком

Также в тренде зимой 2021 обувь с острым или квадратным носком. Любой тип обуви — сапоги, ботильоны, сапоги до колен должны быть с заостренным носком. Такая обувь может дополнятся шпилькой, устойчивым каблуком или плоской подошвой. Тем же модницам, которым не по душе острый носок, дизайнеры предлагают большое разнообразие сапог с квадратным носком.

Анималистические и цветочные принты

Зимой 2021 на пике популярности обувь с принтом. Только вот в этом сезоне помимо привычного для нас анималистического принта в моду вошли цветочные и узоры в клетку. При этом дизайнеры придают фактурности обуви с разными принтами.

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