Грядет новый год, а вместе с ним и новые тренды! 2021 год обещает быть довольно экспериментальным и своеобразным в модной индустрии. Редакция STB.UA собрала для вас самые модные нюансы, которые следует внедрить в свой гардероб. Бахрома, кожа, клетка, высокие перчатки и многослойность, — обо всех трендах узнайте в нашем материале.

Холода всегда диктуют свои правила. И не секрет, что чем теплее, тем лучше. Однако позади те времена, когда стильно можно было выглядеть в одном легком пальто и лодочках. Последние года женщины выбирают комфорт и здоровье, а вместе с тем и стиль. Потому что прогресс моды показывает, что красота — это прежде всего наша гармония. Переходя ближе к теме, предлагаем обсудить оверсайз.

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Безусловно, данный тренд не планирует покидать передовые позиции. К ним относятся пуховики, пиджаки, жакеты, пальто, лонгсливы, свитера и любая верхняя одежда, которая будет не только стильно сидеть, но еще и греть!

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Следующим важным элементом зимних модных трендов 2021 года является бахрома. Безусловно, это сложно внедрить в свой повседневный стиль, но можно смело подобрать к новогоднему наряду. Более того, вставки с бахромой на сумке или жакете отлично дополнят самый простой образ. Такой элемент аксессуара способен обыграть самый незаурядный наряд и позволит вам выглядеть суперстильно.

Кожаные изделия все еще могут оставаться на ваших полках. Важно отметить, что отныне кожа особенно стильно выглядит в тонах посветлее. Не зацикливайтесь на черном. Берите во внимание коричневый, песочный, бордовый, кофейный, бежевый, горчичный и даже зеленый.

К этому же списку хотим добавить такой аксессуар, как перчатки. Зимой они особенно кстати, ведь будут не только вас украшать, но и греть. Безусловно, стоит отметить, что перчатки стоит комбинировать исключительно с классической верхней одеждой — пальто, шубой или полушубком. Зимним трендом 2021 года являются перчатки по локоть.

На удивление, клетка также входит в список самых модных трендов этой зимы. Многие передовые дизайнеры обращаются именно к этому принту, который не требует особых дополнений в виде аксессуаров. Главное, не используйте с клеткой другие отличающиеся принты, а тем более клетку с клеткой. Отдавайте предпочтение однотонным элементам.

Брючные костюмы на женщине — это особый вид искусства. Последние тенденции моды внедряют свои правила ношения мужских костюмов или, как их еще называют, с плеча бойфренда. Здесь также прослеживается нить больших объемный плечей и рукавов.

И напоследок! Не бойтесь кутаться, утепляться, надевать водолазку, пиджак и пальто. Экспериментируйте с шарфами и перчатками. Многослойность в 2021 году — это не глупость. Это может быть стильно, красиво, гармонично и тепло!

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