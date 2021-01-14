Среди трендовых цветов этого сезона: насыщенный мальвово-красный (Samba), пурпурно-фиолетовый (Magenta Purple), янтарно-оранжевый (Amber Glow), желто-зеленый (Green Sheen), цвет обожженного красного кирпича (Fired Brick) и многие другие оттенки. Какие еще цвета будут в тренде зимой 2021 года? Смотрите прямо сейчас!

Мальвово-красный (Samba)

Традиционно ни одна модная палитра Pantone не обходится без красных оттенков. Этой зимой в тренде сложный мальвово-красный. Вписать его в свой гардероб достаточно просто: он легко сочетается с нюдовой, белой и синей цветовыми гаммами. Героини streetstyle-хроник на собственном примере показывают модные комбинации с оттенком Samba.

Янтарно-оранжевый (Amber Glow)

Задорный янтарно-оранжевый оттенок станет лучшим другом всех модниц в зимнем сезоне 2021. Он красив как в виде монохромного образа, так и при стилизации с другими оттенками – черным, бежевым, голубым, белым или красным.

Классический синий (Classic Blue)

Классический синий цвет – главный оттенок 2021 года, и предсказуемо он попал в палитру зимнего сезона. Он к лицу как блондинкам, так и брюнеткам и является одним из любимых цветов Кейт Миддлтон.

Песочный (Sandstone)

Песочная палитра плавно из предыдущего сезона перекочевала в новый. Так, нюдовая цветовая палитра, напоминающая оттенки мокрого и сухого песка, органично впишется в любой гардероб. Базовый оттенок Sandstone особенно красив на плиссированных и шелковых юбках, а также брючных костюмах, кейпах и пальто.

Желто-зеленый (Green Sheen)

Яркий, практически неоновый оттенок желтого с лаймовым подтоном будет интересным пятном среди классических и спокойных тонов в новом сезоне зима 2021. Желто-зеленый цвет – настоящая отдушина для максималистов. Девушки надевают монохромные ансамбли, разбавляя образ контрастными аксессуарами либо вкрапляя вещи с необычной фактурой.

Ультрамариново-зеленый (Ultramarine Green)

Ультрамариново-зеленый оттенок – один из самых непростых. Тем не менее streetstyle-активистки вовсю начинают использовать модный цвет в своих образах. Девушки надевают брючные костюмы, завязывая босоножки поверх брюк, приобретают сумки в заморском оттенке или накидывают на плечи свободные плащи, чтобы выделиться из толпы в серый и прохладный период.

Оттенок персиковой нуги (Peach Nougat)

Нежный оттенок персиковой нуги лучше всего смотрится, когда его много в кадре. Например, в монохромных костюмах с широкими брюками и удлиненным жакетом. Однако есть еще один способ, как можно вписать этот романтичный оттенок в гардероб. Так, идеальным дуэтом станет комбинация белого и персикового цвета – о чем streetstyle-активистки, естественно, знают и пользуются модным лайфхаком.

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