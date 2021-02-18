Зимние вечера любимы тем, что можно всей семьей собираться у телеэкранов и просматривать премьеры новых фильмов и сериалов. Редакция STB.UA делится грядущими новинками, которые вы найдете на платформе Netflix зимой 2021 года. Больше — в материале.

Больше по теме: Весенний сезон-2021: телеканал СТБ объявил даты премьер

«Белый тигр»

Премьера «Белого тигра» состоится 22 января 2021 года. Это киноадаптация одноименного романа-бестселлера The New York Times, в котором раскрывается проблематика классовой системы в современной Индии. Главный герой — сын водителя-рикши Балрам Халвай в исполнении актера-новичка Адарша Гурава — оказывается в эпицентре коррупционной системы высших классов общества.

Больше по теме: Когда премьера фильма «Мама» на СТБ

«Пингвин Блум»

Премьера «Пингвина Блума» состоится 27 января. В фильме рассказывается история семьи женщины-фотографа, которая попала в страшную аварию. Чудом выжив, они осознали, что обязаны бороться со всеми последствиями, которые ворвались в их быт. Но однажды в их дом попадает раненая птица, которую они называют Пингвином. Она и становится семейным талисманом и навсегда меняет жизнь героев.

Больше по теме: «Счастлива вопреки»: когда премьера нового сериала на СТБ

«Раскопки»

Драма «Раскопки» выйдет на Netflix 29 января. Актерский состав: Рэйф Файнс, Кэри Маллиган и Лили Джеймс. Эта история основана на реальных событиях. Перед Второй мировой войной богатая вдова нанимает археолога, чтобы тот провел раскопки на территории ее поместья. И что же там будет найдено? Повергнет ли это в шок каждого зрителя? И на что сподвигнут находки саму героиню?

«Малькольм и Мари»

А вот 5 февраля 2021 года состоится показ фильма «Малькольм и Мари». Его можно смело назвать «секретным» проектом, снятым всего за две недели в самый разгар карантина. В фильме задействованы двое главных актеров: Зендея и Джон Дэвид Вашингтон. История о режиссере и его девушке, которые как-то вечером возвращаются домой после очередной кинопремьеры и начинают обсуждать своих бывших. Чем же все закончится? Не пропустите!

«Явление»

Военная драма «Явление», основанная на реальных исторических событиях, выйдет 31 января. Это история детей, ставших свидетелями чуда. Десятилетняя пастушка Лючия вместе со своими двоюродными братьями и сестрами объявляет, что Дева Мария явилась им в Фатиме, Португалия.

Читайте нас также в Viber и Telegram