«Счастлива вопреки»: когда премьера нового сериала на СТБ

Совсем скоро сериальные премьеры СТБ откроет мелодрама «Счастлива вопреки». Фильм будет состоять из 16 серий. Когда новый сериал выйдет на телеканале СТБ ― читайте прямо сейчас!

Премьера сериала «Счастлива вопреки» состоится 8 февраля.

По сюжету, главная героиня Женя Виноградова ― из профессорской семьи, как и её подруги Оля и Лена. Жизнь девушек течет размеренно, каждую ждет безбедное будущее, светлая дорога в науку. Но все разбивается в жесткие 90-е годы. Подругам приходится учиться жить заново, и каждая из них приспосабливается к реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на моральную стойкость. Она готова преодолеть все, лишь бы выжить и найти свое счастье, несмотря ни на что.

В ролях: Алёна Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.

Производство — «Киевтелефильм».

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