Когда премьера фильма «Мама» на СТБ

19 февраля ко Дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ покажет премьеру 4-серийной драмы «Мама», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе.

У каждого героя, который защищает Украину на этой войне, есть мама. Проект покажет собирательный образ всех матерей войны. Главная героиня фильма Нина Петровна живет с семьей в Житомире. В тот момент, когда ее сын Виталий Швыдченко ушел добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирной жизни Нины Петровны поселилась война. В один из обычных дней она узнает, что Виталий попал в плен. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка – отправиться самостоятельно на его поиски. Нине Петровне предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый важный ответ для матери – жив ли ее ребенок.

«Каждый год на день рождения я загадываю одно желание – прошу у Бога, чтобы наступил мир, чтобы перестали умирать наши лучшие люди. Это моя личная боль, мне хочется ее рассказать зрителю. Я сразу почувствовала, как роль Нины Петровны во мне откликнулась. Это огромная ответственность и большая честь. У главной героини, Мамы, стоит обязательно поучиться стойкости, смелости и бесконечной любви», – рассказывает Олеся Жураковская, исполнительница главной роли.

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и др.

Производство – «Основа Фильм Продакшн».

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