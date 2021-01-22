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Коли прем’єра фільму «Мама» на СТБ

22.01.2021

19 лютого до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні телеканал СТБ покаже прем’єру 4-серійної драми «Мама», події якої розгортаються на окупованому Донбасі.

У кожного героя, який захищає Україну на цій війні, є мама. Проєкт покаже збірний образ усіх матерів війни. Головна героїня фільму Ніна Петрівна живе з сім’єю в Житомирі. У той момент, коли її син Віталій Швидченко пішов добровольцем на фронт захищати свою країну, у мирному житті Ніни Петрівни оселилася війна. В один із звичайних днів вона дізнається, що Віталій потрапив у полон. Обставини складаються так, що єдиний шанс повернути свою дитину вирушити самій на її пошуки. Ніні Петрівні доведеться пройти довгий шлях, змінити міста і села, пройти блокпости і кабінети місцевої влади, зустрітися віч-на-віч із ворогом, і все заради того, щоб дізнатися найважливішу відповідь для матері чи жива її дитина.

«Щороку на день народження я загадую одне бажання прошу у Бога, щоб настав мир, щоб перестали вмирати наші найкращі люди. Це мій особистий біль, мені хочеться його розповісти глядачеві. Я відразу відчула, як роль Ніни Петрівни в мені відгукнулася. Це величезна відповідальність і велика честь. У головної героїні, Мами, варто обов’язково повчитися стійкості, сміливості і нескінченної любові», розповідає Олеся Жураківська, виконавиця головної ролі.

У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Тамара Антропова, Михайло Кришталь, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва та ін.

Виробництво «Основа Фільм Продакшн».

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