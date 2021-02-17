Как найти дело своей жизни: советы Дмитрия Карпачева

Как выбрать дело своей жизни? Это, пожалуй, одна из самых сложных задач, ведь часто люди и в 30, и даже в 40 лет не знают, чем бы они хотели заниматься. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий психологического реалити «Супермама» Дмитрий Карпачев рассказал, как выбрать дело своей жизни. Подробнее читайте в материале.

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Если вам сложно определиться, какому делу посвятить жизнь, то Дмитрий Карпачев предлагает ответить себе на несколько простых вопросов.

Книги на какую тему я готов прочитать в количестве от 100 штук? И не на спор, а потому что просто интересно. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии уверен, что успеха можно достичь лишь тогда, когда вам интересна тема, которой вы занимаетесь.

Занимался я бы этим, если бы у меня было достаточно денег? Потому что если вы занимаетесь делом только ради денег, то это не работа вашей мечты. Это, скорее, о зарабатывании денег, что тоже, в принципе, неплохо, но это не дело вашей жизни.

После того, как вы ответили на эти вопросы, нужно еще учитывать важные факторы. Дело моей жизни — это:

то, что мне нравится;

то, что у меня хорошо получается;

то, за что люди готовы платить деньги.

Причем Дмитрий Карпачев акцентирует внимание на том, что если у вас что-то не получается, то это не так уж и важно. Ведь при желании и правильных инвестициях всему можно научиться.

Если же кто-то понятия не имеет, чем же ему нравится заниматься, то тут Дмитрий Карпачев также дал дельный совет:

«Если вдруг вы не знаете, что конкретно вам нравится, то решить этот вопрос можно только методом проб и ошибок. Причем важно понимать, что пробовать одно и тоже нужно несколько раз и в нескольких вариантах, и лишь потом делать выводы».

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