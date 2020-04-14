Сегодня, 14 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 6 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания мамы-карьеристки Кати. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии был, мягко говоря, неприятно удивлен тем, что женщина почти не уделяет внимания своим дочерям. Подробнее читайте в материале.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев был неприятно удивлен тем, что мама-карьеристка Катя почти не уделяет внимания своим детям. Более того, старшая дочь и вовсе живет с бабушкой.

У Кати практически не развит материнский инстинкт: когда ее младшая дочь заплакала, Катя, в отличии от няни, и глазом не моргнула.

«Существует такое понятие, как четвертый триместр беременности. Это переходной период между комфортным существованием в утробе матери и жизнью в большом мире вне ее. Это стресс для ребенка, потому что ему необходимо научиться есть, дышать и вообще существовать отдельно. Поэтому для малыша очень важно иметь физический контакт с мамой. Она должна как можно больше держать ребенка на руках и согревать своим теплом», ‒ прокомментировал ситуацию Дмитрий Карпачев.

В первые месяцы жизни между мамой и ребенком формируется эмоциональная связь. Поэтому, подчеркивает эксперт, Катя должна уделять дочери максимум внимания. В противном случае дети не будут привязаны к маме. Собственно, так и случилось с ее старшей дочерью, которая иногда называет Катю бабушкой и не захотела поцеловать ее после разлуки. Это свидетельствует о том, что между дочкой и мамой нет крепкой эмоциональной связи.

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Больше советов о воспитании детей смотрите с понедельника по четверг в 18:00 в новом проекте «Супермама».

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