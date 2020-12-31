Приближается новогодняя ночь 2021, а с ней и другая реальность. Мы загадываем мечты, надежды и желания. Так повторяется из года в год, но всякий раз хочется войти в эту сказку королевой. Кажется, все продумано до мелочей. Платье дожидается в шкафу своего часа, прическа будет легкой и непринужденной, а вот макияж откладывается на последний момент. Но какой макияж сделать на Новый год 2021? Смотрите подборку восхитительных вариантов новогоднего макияжа в фото!

Макияж на Новый год Белого Металлического Быка

Новый 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. На ближайшие 12 месяцев нам достанется оригинальный во всех отношениях тотем. Внешне он кажется милым и спокойным, но под обманчивой внешностью ― буйный нрав.

Желательно внести немного блеска, серебряный металлик – один из любимых цветов Белого Металлического Быка. Приветствуются коричневые, бронзовые, песочные, персиковые тона. Но в целом придерживайтесь актуальных рекомендаций для своего цветотипа. Бык с его отменным чувством стиля оценит весь радужный спектр в новогоднем макияже по законам гармонии.

Приветствуется: матовость, ровный тон кожи, аккуратные ресницы, блестки в виде единичных акцентов. Остались в прошлом яркие всплески из 90-х – синяя и зеленая тушь, цветные стрелки, кислотные тени, крупные глиттеры. Накладные ресницы, напоминающие взмах птичьего крыла, будут неуместны в новогоднюю ночь. Хотите увеличить объем собственных – подберите умеренную длину и хорошую тушь.





Также обязательно учитывается цвет наряда. Новогоднее платье в пастельных тонах и нюдовый макияж для блондинки – полный провал. Девушка просто превратится в невидимку, а точнее ― в бледную моль. Для шатенок также предпочтителен макияж средней насыщенности, но ярче одежды. Для брюнетки – только четкие линии и контрастные сочетания. Этого же требует наряд с характером ― красное платье.

Если ваш любимый цвет черный, то Новый год 2021 — не повод от него отказываться, но помните о коварных особенностях. Темные тона на лице зрительно прибавляют возраст. Но черное платье шикарно в компании с глубоким декольте и идеальным тоном кожи.

Макияж для карих глаз

Загадочный, глубокий, чайный цвет требует насыщенных оттенков. Как создать яркие акценты пошагово ― расскажет подборка фото. Какие цвета подходят ― выбирайте под свой новогодний наряд.

Тени для карих глаз: перламутровые коричневые, серебряные, бирюзовые, сиреневые, яркие синие, темные зеленые, насыщенные серые. Оптимальные цвета: дымчатый; зеленый; бирюзовый; бронзовый; золотистый; шоколадный; фиолетовый; сиреневый.

Новогодний мейкап для серых, синих, голубых глаз

Таинственные серые глаза полностью раскроют свою глубину в окружении холодных оттенков: синего, лилового, сиреневого, фиолетового. Цвет-хамелеон интересен сам по себе и не требует обязательного нанесения теней. Иногда достаточно подводки и легкой вуали пыльно-белого тона.

Голубые глаза не стоит перегружать яркими тонами. Выбирайте для новогоднего образа спокойную гамму: фиолетовый; светлый розовый; шампань; серый; хаки. Васильковый цвет радужки гармонирует с лиловой и оранжевой палитрой.

С глазами серого и синего тонов хорошо сочетаются коричневая тушь и брови в цвет волос. Пудру лучше выбирать легкой текстуры, помаду — нюдовую или яркую с блеском.

Губы в стиле вамп

Помните, что выразительным должен быть только один акцент. Глаза ― зеркало души, губы ― чувственность, и они не должны вступать в противоречие. Выделяете какую-либо зону, вторую выдерживаете в спокойных тонах. Яркие губы и глаза с четкими линиями допустимы только в стиле smoky-eyes.

Больше по теме: Модный образ на Новый год 2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ