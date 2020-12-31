Наближається новорічна ніч 2021, а з нею й інша реальність. Ми загадуємо мрії, надії і бажання. Так повторюється з року в рік, але щоразу хочеться ввійти в цю казку королевою. Здається, все продумано до дрібниць. Сукня чекає в шафі свого часу, зачіска буде легкою і невимушеною, а ось макіяж відкладається на останній момент. Та який макіяж зробити на Новий рік 2021? Дивіться добірку чудових варіантів новорічного макіяжу в фото!

Макіяж на Новий рік Білого Металевого Бика

Новий 2021 рік пройде під знаком Білого Металевого Бика. На найближчі 12 місяців нам дістанеться оригінальний у всіх планах тотем. Зовні він здається милим і спокійним, але під оманливою зовнішністю ― вибухова вдача.

Бажано внести трохи блиску, срібний металік ― один з улюблених кольорів Білого Металевого Бика. Вітаються коричневі, бронзові, пісочні, персикові тони. Та загалом дотримуйтеся актуальних рекомендацій для свого кольоротипу. Бик з його відмінним відчуттям стилю оцінить весь райдужний спектр у новорічному макіяжі за законами гармонії.

Вітається: матовість, рівний тон шкіри, акуратні вії, блискітки у вигляді поодиноких акцентів. Залишилися в минулому яскраві сплески з 90-х ― синя і зелена туш, кольорові стрілки, кислотні тіні, великі глітери. Накладні вії, що нагадують помах пташиного крила, будуть недоречні в новорічну ніч. Хочете збільшити об’єм власних ― доберіть помірну довжину і хорошу туш.

Також обов’язково враховується колір вбрання. Новорічна сукня в пастельних тонах і нюдовий макіяж для блондинки ― повний провал. Дівчина просто перетвориться на невидимку, а точніше ― на бліду міль. Для шатенок також краще макіяж середньої насиченості, але яскравіший за одяг. Для брюнетки ― тільки чіткі лінії і контрастні поєднання. Цього ж вимагає вбрання з характером ― червона сукня.

Якщо ваш улюблений колір чорний, то Новий рік 2021 ― не привід від нього відмовлятися, але пам’ятайте про підступні особливості. Темні тони дівчині візуально додають віку. Проте чорна сукня шикарна в компанії з глибоким декольте чи ідеальним тоном шкіри.

Макіяж для карих очей

Загадковий, глибокий, чайний колір вимагає насичених відтінків. Як створити яскраві акценти покроково ― розповість добірка фото. Які кольори підходять ― добирайте до свого новорічного вбрання.

Тіні для карих очей: перламутрові коричневі, срібні, бірюзові, бузкові, яскраві сині, темні зелені, насичені сірі. Оптимальні кольори: димчастий; зелений; бірюзовий; бронзовий; золотистий; шоколадний; фіолетовий; бузковий.

Новорічний макіяж для сірих, синіх, блакитних очей

Таємничі сірі очі повністю розкриють свою глибину в оточенні холодних відтінків: синього, лілового, бузкового, фіолетового. Колір-хамелеон цікавий сам по собі і не вимагає обов’язкового нанесення тіней. Іноді достатньо підводки і легкої вуалі пильно-білого тону.

Блакитні очі не варто перевантажувати яскравими тонами. Вибирайте для новорічного образу спокійну гаму: фіолетовий; світлий рожевий; шампань; сірий; хакі. Волошковий колір райдужки гармонує з ліловою і помаранчевою палітрою.

До очей сірого й синього тонів пасуватимуть коричнева туш і брови кольору волосся. Пудру краще вибирати легкої текстури, помаду ― нюдовую або яскраву глянцеву.

Губи в стилі вамп

Пам’ятайте, що виразним має бути тільки один акцент. Очі ― дзеркало душі, губи ― чуттєвість, і вони не повинні вступати в конфлікт. Виділяєте якусь одну зону, другу витримуєте в спокійних тонах. Яскраві губи й очі з чіткими лініями допустимі тільки в стилі smoky-eyes.

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