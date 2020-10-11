Сегодня в программе «Следствие ведут экстрасенсы» эксперты проекта расследовали необычное и жестокое дело в Одесской области. Но что шокировало их? И с каким страшным злом столкнулись герои программы? Читайте прямо сейчас!

За помощью к экстрасенсам обратилась Каролина Халюк из Одесской области. Молодую женщину преследует смерть. Ужасное падение с высоты, нападения животных, необъяснимые приступы удушья, ― это далеко не полный перечень того, что она пережила за последнее время. Каролина уверена: все из-за свадебного платья, на котором после венчания она нашла странные дыры в средних слоях фатиновой юбки. Женщина считает, что на платье кто-то сделал порчу. Однако не знает: зло наслали на неё или на предыдущую владелицу наряда, ведь покупала платье не новым.

Помочь Каролине согласились Алена Курилова и Рубина Цыбульская. Настроившись на её свадебное фото, цыганская ясновидящая увидела женщину с ножницами в руках. А в следующее мгновение Рубине Цибульской пришло видение, в котором та же незнакомка лежала убитой, а рядом ― окровавленные ножницы. Алена Курилова на раскладе увидела измену и любовный треугольник. Озадаченные своими ощущениями, ясновидящие отправились в поселок Петродолинское, где живет Каролина.

Настроившись на свадебное платье, экстрасенсы почувствовали, что на нем таки есть порча. Но сделана она на бесплодие и к тому же предыдущей владелице наряда. Однако действие порчи перешло на Каролину, и теперь бедная женщина действительно не может забеременеть. Экстрасенсы решили снять негатив с платья, однако в тот же момент выяснилось, что смерть стала преследовать Каролину еще до свадьбы. И дело тут вовсе не в платье. Вдруг ясновидящие и даже сама девушка почувствовали потустороннее присутствие. Оказалось, это пришел дух покойного отца Каролины, которого не стало еще в ее детстве. По ощущениям экстрасенсов, дух мужчины постоянно приходит к своей дочери, потому что она его зовет. Неужели родной отец Каролины жаждет ее смерти? Смотрите прямо сейчас!

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: Неужели родной отец девушки жаждет ее смерти? Сегодня в программе Следствие ведут экстрасенсы эксперты проекта расследовали необычное и жестокое дело в Одесской области

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