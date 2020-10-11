Сьогодні в програмі «Слідство ведуть екстрасенси» експерти проєкту розслідували незвичайну і жорстоку справу на Одещині. Але що шокувало їх? І з яким страшним злом зіткнулися герої програми? Читайте просто зараз!

По допомогу до екстрасенсів звернулася Кароліна Халюк з Одещини. Молоду жінку переслідує смерть. Жахливе падіння з висоти, напади тварин, незрозумілі напади задухи, – це далеко не повний перелік того, що вона пережила за останній час. Кароліна впевнена: усе через весільну сукню, на якій після вінчання вона знайшла дивні дірки у середніх шарах фатинової спідниці. Дівчина вважає, що на плаття хтось зробив порчу. Однак не знає: зло наслали на неї чи на попередню власницю вбрання, адже купувала сукню не новою.

Допомогти Кароліні зголосилися Олена Курилова та Рубіна Цибульська. Налаштувавшись на її весільне фото, циганська ясновидиця побачила жінку з ножицями в руках. А наступної миті Рубіні Цибульській прийшло видіння, у якому та сама незнайомка лежала вбитою, а поряд – закривавлені ножиці. Олена Курилова на розкладі побачила зраду і любовний трикутник. Спантеличені своїми відчуттями, ясновидиці вирушили до селища Петродолинське, де мешкає Кароліна.

Налаштувавшись на весільну сукню, екстрасенси відчули, що на ній таки є порча. Але зроблена вона на безпліддя і до того ж попередній власниці вбрання. Однак дія порчі перейшла на Кароліну, і тепер бідолашна жінка справді не може завагітніти. Екстрасенси вирішили зняти негатив з плаття, однак у той самий момент з’ясувалося, що смерть почала переслідувати Кароліну ще до весілля. І справа тут зовсім не в сукні. Раптом ясновидиці і навіть сама дівчина відчули потойбічну присутність. Виявилося, це прийшов дух покійного батька Кароліни, якого не стало ще в її дитинстві. За відчуттями екстрасенсів, дух чоловіка постійно приходить до своєї доньки, бо вона його кличе. Та невже рідний батько Кароліни жадає її смерті? Дивіться просто зараз!

Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: Невже рідний батько дівчини жадає її смерті? Сьогодні в програмі Слідство ведуть екстрасенси експерти проєкту розслідували незвичайну і жорстоку справу на Одещині

Читайте нас також у Viber і Telegram.