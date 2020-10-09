Сегодня в программе «Следствие ведут экстрасенсы» эксперты проекта будут расследовать необычное и жестокое дело в Одесской области. Но что шокировало их? И с каким страшным злом столкнулись герои программы? Читайте прямо сейчас!

За помощью к экстрасенсам обратилась Каролина Халюк из Одесской области. По мнению молодой женщины, ее преследует смерть. Ужасное падение с высоты, нападения животных, необъяснимые приступы удушья, – это далеко не полный перечень того, что она пережила за последнее время. Каролина уверена: все несчастья ― из-за свадебного платья, на котором после венчания она обнаружила странные дыры в средних слоях фатиновой юбки.

Женщина считает, что на платье кто-то сделал порчу. Однако Каролина не знает, на кого наслали зло – на нее или на предыдущую владелицу наряда, ведь покупала платье не новым. Во всех вопросах попытаются разобраться сильнейшие ясновидящие страны уже сегодня!

Смотрите «Следствие ведут экстрасенсы» уже сегодня, 11 октября, в 19:00 на телеканале СТБ!

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