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«Слідство ведуть екстрасенси»: невже жінку тривалий час переслідує смерть?

09.10.2020

Сьогодні в програмі «Слідство ведуть екстрасенси» експерти проєкту розслідуватимуть незвичайну і жорстоку справу на Одещині. Але що шокувало їх? І з яким страшним злом зіткнулися герої програми? Читайте просто зараз!

 По допомогу до екстрасенсів звернулася Кароліна Халюк з Одещини. На думку молодої жінки, її переслідує смерть. Жахливе падіння з висоти, напади тварин, незрозумілі напади задухи, ― це далеко не повний перелік того, що вона пережила за останній час. Кароліна впевнена: всі нещастя ― через весільну сукню, на якій після вінчання вона виявила дивні дірки в середніх шарах фатинової спідниці.

Жінка вважає, що на сукню хтось зробив порчу. Однак Кароліна не знає, на кого наслали зло ― на неї чи на попередню власницю вбрання, адже купувала сукню не новою. У всіх питаннях спробують розібратися найсильніші ясновидці країни вже сьогодні!

Дивіться «Слідство ведуть екстрасенси» вже сьогодні, 11 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

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