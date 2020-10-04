«Следствие ведут экстрасенсы»: кто виновен в смерти маленькой девочки?

Сегодня в программе «Следствие ведут экстрасенсы» эксперты проекта Рубина Цибульская и Жанна Шулакова будут расследовать необычное и жестокое дело во Львовской области. Но что шокировало их? И с каким страшным злом столкнулись герои программы? Читайте прямо сейчас!

За помощью к экстрасенсам обратилась Иванна Балян из Львовской области. Ее единственная дочь Диана умерла загадочной смертью. Мама нашла ребенка бездыханным в ванной. Судмедэкспертиза установила, что девочка отравилась угарным газом. И причина — в неисправной газовой колонке, которая висела в ванной комнате.

Иванна и ее родные уверены, что к смерти Дианки причастна какая-то потусторонняя сила, которую в последнее время они видели наяву и во снах. Теперь члены семьи боятся за жизнь других детей. Действительно ли в гибели ребенка замешана мистика, попытаются выяснить ясновидящие — Жанна Шулакова и Рубина Цыбульская.

Смотрите «Следствие ведут экстрасенсы» уже сегодня, 4 октября, в 19:00 на телеканале СТБ!

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