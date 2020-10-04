Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слідство ведуть екстрасенси»: хто винен у смерті маленької дівчинки?

04.10.2020

Сьогодні в програмі «Слідство ведуть екстрасенси» експерти проєкту Рубіна Цибульська і Жанна Шулакова розслідуватимуть незвичайну і жорстоку справу на Львівщині. Але що шокувало їх? І з яким страшним злом зіткнулися герої програми? Читайте просто зараз!

 По допомогу до екстрасенсів звернулася Іванна Балян зі Львівщини. Її єдина дочка Діана померла загадковою смертю. Мама знайшла дитину бездиханною у ванній. Судмедекспертиза встановила, що дівчинка отруїлася чадним газом. І причина ― в несправній газовій колонці, яка висіла у ванній кімнаті.

Іванна і її рідні впевнені, що до смерті Діанки причетна якась потойбічна сила, яку останнім часом вони бачили наяву і уві сні. Тепер члени сім’ї бояться за життя інших дітей. Чи справді в загибелі дитини є містика, спробують з’ясувати ясновидиці ― Жанна Шулакова і Рубіна Цибульська.

Дивіться «Слідство ведуть екстрасенси» вже сьогодні, 4 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Більше на тему: Місячний календар стрижок на 2020 рік

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить