«Слідство ведуть екстрасенси»: хто винен у смерті маленької дівчинки?

Сьогодні в програмі «Слідство ведуть екстрасенси» експерти проєкту Рубіна Цибульська і Жанна Шулакова розслідуватимуть незвичайну і жорстоку справу на Львівщині. Але що шокувало їх? І з яким страшним злом зіткнулися герої програми? Читайте просто зараз!

По допомогу до екстрасенсів звернулася Іванна Балян зі Львівщини. Її єдина дочка Діана померла загадковою смертю. Мама знайшла дитину бездиханною у ванній. Судмедекспертиза встановила, що дівчинка отруїлася чадним газом. І причина ― в несправній газовій колонці, яка висіла у ванній кімнаті.

Іванна і її рідні впевнені, що до смерті Діанки причетна якась потойбічна сила, яку останнім часом вони бачили наяву і уві сні. Тепер члени сім’ї бояться за життя інших дітей. Чи справді в загибелі дитини є містика, спробують з’ясувати ясновидиці ― Жанна Шулакова і Рубіна Цибульська.

Дивіться «Слідство ведуть екстрасенси» вже сьогодні, 4 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

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