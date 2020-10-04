«Следствие ведут экстрасенсы»: действительно ли демон убил маленькую дочь Иванны?

Сегодня в программе «Следствие ведут экстрасенсы» эксперты проекта Рубина Цибульская и Жанна Шулакова расследовали необычное и жестокое дело на Львовщине. Но что именно шокировало их? И с каким страшным злом столкнулись герои программы? Читайте прямо сейчас!

В программу обратилась Иванна Балян из Львовщины. Ее единственная дочь Диана умерла загадочной смертью. Мама нашла ребенка бездыханной в ванной, пыталась спасти, но было уже поздно. Судмедэкспертиза установила, что девочка отравилась угарным газом. И причина ― в неисправной газовой колонке, которая висела в ванной комнате. Иванна и ее родные уверены, что к смерти Дианки причастна какая-то потусторонняя сила, которую в последнее время они видели наяву и во сне. И они боятся за других детей в большой семье.

Ясновидящие почувствовали, что гибель девочки спровоцировал мертвый человек, который ищет свое сердце. И увидели странное видение ― другую девушку в ванной, вокруг были забиты гвозди, а рядом носился какой-то призрак.

В ходе расследования экстрасенсы выяснили, что в доме Иванны когда-то проводилось нечто похожее на ритуал экзорцизма. Оказалось, что сестра женщины в молодости заболела странной болезнью ― ее вдруг парализовало и отняло речь. Врачи ничем не могли помочь, поэтому семья обратилась к знахарю. Во время обряда он забивал гвозди в ванной комнате, и после этого девушка выздоровела. Ясновидящие предположили, что, возможно, к ней был привязан демон, который затянул Дианку на тот свет.

Но действительно ли демон убил маленькую дочь героини? И в безопасности ли другие дети Иванны? Смотрите прямо сейчас!

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