«Слідство ведуть екстрасенси»: чи справді демон убив маленьку доньку Іванни?

Сьогодні в програмі «Слідство ведуть екстрасенси» експерти проєкту Рубіна Цибульська і Жанна Шулакова розслідували незвичайну і жорстоку справу на Львівщині. Але що саме шокувало їх? І з яким страшним злом зіткнулися герої програми? Читайте просто зараз!

До програми звернулася Іванна Балян з Львівщини. Її єдина донечка Діана померла загадковою смертю. Мама знайшла дитину бездиханною у ванній, намагалася врятувати, але було вже запізно. Судмедекспертиза встановила, що дівчинка отруїлася чадним газом. І причина ― у несправній газовій колонці, що висіла у ванній кімнаті. Іванна та її рідні впевнені, що до смерті Діанки причетна якась потойбічна сила, яку останнім часом вони бачили наяву та уві сні. І вони бояться за інших дітей у великій родині.

Ясновидиці відчули, що загибель дівчинки спровокував мертвий чоловік, який шукає своє серце. І побачили дивне видіння ― іншу дівчину в ванній, навколо були забиті цвяхи, а поруч ширяв якийсь привид.

У ході розслідування екстрасенси з’ясували, що в будинку Іванни колись проводилося щось схоже на ритуал екзорцизму. Виявилося, що сестра жінки у молодості захворіла на дивну хворобу ― її раптом паралізувало й відняло мову. Лікарі нічим не могли допомогти, тому родина звернулася до знахаря. Під час обряду він забивав цвяхи у ванній кімнаті, і після цього дівчина одужала. Ясновидиці припустили, що, можливо, до неї був прив’язаний демон, який і Діанку затягнув на той світ.

Та чи справді демон убив маленьку доньку героїні? І чи в безпеці інші діти Іванни? Дивіться просто зараз!

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