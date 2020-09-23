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Ясновидящий Хаял Алекперов празднует день рождения

23.09.2020

Сегодня, 23 сентября, у одного из самых известных ясновидящих Украины, дважды победителя «Битвы экстрасенсов» в Украине — седьмого («Война миров») и десятого («Война титанов») сезонов, а также эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова день рождения! Редакция сайта STB.UA от чистого сердца поздравляет именинника и желает ему сил, вдохновения и крепкого здоровья. 

«День рождения для меня — повод признаться в любви этому миру! И в очередной раз поблагодарить Бога и своих родителей за то, что у меня есть эта счастливая возможность — жить на нашей прекрасной земле, любоваться ее красотами, учиться, любить, мечтать и осуществлять свои планы. Очень хочется, чтобы этот новый год стал началом ещё одной невероятной, удивительной и счастливой страницы в моей судьбе. Надеюсь, так и будет!»

Стоит отметить, что многочисленные поклонники экстрасенса не обошли вниманием его страницу в соцсети и написали огромное количество поздравлений по случаю праздника. Редакция STB.UA присоединяется к поздравлениям с наилучшими пожеланиями!

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