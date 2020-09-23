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Ясновидець Хаял Алекперов святкує день народження

23.09.2020

Сьогодні, 23 вересня, в одного з найвідоміших ясновидців України, двічі переможця «Битви екстрасенсів» в Україні ― сьомого ( «Війна світів») і десятого («Війна титанів») сезонів, а також експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова день народження! Редакція сайту STB.UA від щирого серця вітає іменинника і бажає йому сил, натхнення і міцного здоров’я.

«День народження для мене ― нагода освідчитись у любові цьому світові! І вкотре подякувати Богові і своїм батькам за те, що в мене є ця щаслива можливість ― жити на нашій прекрасній землі, милуватися її красою, вчитися, любити, мріяти і здійснювати свої плани. Дуже хочеться, щоб цей новий рік став початком ще однієї неймовірної, дивовижної і щасливої сторінки в моїй долі. Сподіваюсь, так і буде!»

Варто зазначити, що численні шанувальники екстрасенса не обійшли увагою його сторінку в соцмережі і написали величезну кількість поздоровлень з нагоди свята. Редакція STB.UA приєднується до привітань з найкращими побажаннями!

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