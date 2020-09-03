Сегодня, 3 сентября, в эфир телеканала СТБ вышел 40 выпуск психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание Супермамы: мама проблемного подростка Анна, бьюти-мама Ира, мама-экстрасенс Дали или мама-диетолог Юля? Ответ найдете в материале.

В первый день участницы отправились в гости к маме проблемного подростка Анне, которая пытается помочь своей дочери избавиться от лишних килограммов, а также считает, что ребенок сам вправе выбирать, какую музыку ему слушать и какую одежду носить.

Вторая мама — Ирина — также дает своей дочери свободу. В 11 лет девочка регулярно делает себе эпиляцию, маникюр и мелирование волос. Однако наряду с этим женщина рассказала, что ее с дочерью объединило горе — ее муж раньше позволял поднимать на них руку, а потом и вовсе ушел из семьи к учительнице своей дочери.

Не менее трагическую историю рассказала и мама-экстрасенс Дали, которую когда-то хотела жестоко обмануть подруга. После этого Дали перестала доверять людям. Она не разрешает своим детям приглашать к себе домой друзей, потому что они могут причинить вред. К тому же мама-экстрасенс воспитывает своих детей в тотальной строгости.

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А вот последняя участница — мама-диетолог Юля, наоборот, балует свою дочь. Она практически не ограничивает ее ни в чем и постоянно развлекает. Маленькая девочка в три года ходит в памперсе и спит с родителями.

Так кто же из участниц получил заветное звание Супермамы? Кому эксперт по вопросам детской возрастной психологии отдал свои бонусные баллы? Такого финала не ожидал никто! Между некоторыми участницами произошла небольшая перепалка. Однако все конкурентки отдали наибольшее количество баллов маме-экстрасенсу Дали. Даже бонусные баллы от ведущего проекта Дмитрия Карпачева, которые он отдал бьюти-маме Ире, не спасли ситуацию. Поэтому в финальной неделе первого сезона психологического реалити «Супермама» победу одержала Дали.

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