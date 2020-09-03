Сьогодні, 3 вересня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 40 випуск психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну з мам висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. То хто ж отримав заповітне звання Супермами: мама проблемного підлітка Анна, б’юті-мама Іра, мама-екстрасенс Далі чи мама-дієтолог Юля? Відповідь знайдете в матеріалі.

У перший день учасниці вирушили в гості до мами проблемного підлітка Анни, яка намагається допомогти своїй дочці позбутися зайвих кілограмів, а також вважає, що дитина сама має право вибирати, яку музику їй слухати та який одяг носити.

Друга мама — Ірина — також дає своїй дочці свободу. В 11 років дівчинка регулярно робить собі епіляцію, манікюр і мелірування волосся. Та при цьому жінка розповіла, що її з дочкою об’єднало горе — її колишній чоловік раніше дозволяв піднімати на них руку, а потім і зовсім пішов із сім’ї до вчительки своєї дочки.

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Не менш трагічну історію розповіла і мама-екстрасенс Далі, яку колись хотіла жорстоко обдурити подруга. Після цього Далі перестала довіряти людям. Вона не дозволяє своїм дітям запрошувати додому друзів, бо вони можуть завдати шкоди. До того ж мама-екстрасенс виховує своїх дітей у тотальній строгості.

А ось остання учасниця — мама-дієтолог Юля, навпаки, балує свою дочку. Вона практично не обмежує її ні в чому і постійно розважає. Маленька дівчинка в три роки ходить у памперсі і спить із батьками.

Так хто ж з учасниць отримав заповітне звання Супермами? Кому експерт із питань дитячої вікової психології віддав свої бонусні бали? Такого фіналу не очікував ніхто! Між деякими учасницями сталася невелика перепалка. Однак усі конкурентки віддали найбільше балів мамі-екстрасенсу Далі. Навіть бонусні бали від ведучого проєкту Дмитра Карпачова, які він віддав б’юті-мамі Ірі, не врятували ситуацію. Тому у фінальному тижні першого сезону психологічного реаліті «Супермама» перемогу здобула Далі.

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