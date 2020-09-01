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«Супермама»: Чем шокирует зрителей 38 выпуск от 01.09.2020

01.09.2020

Сегодня, 1 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 38 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы с кардинально противоположными взглядами на материнство будут состязаться за звание лучшей мамы. Сегодня конкурентки отправятся в гости к бьюти-маме Ире, которая с малых лет воспитывает свою дочь, как леди. Но не рано ли это? Что по этому поводу скажет эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале. 

супермама

Сегодня конкурентки отправятся в гости к бьюти-маме Ире, которая с малых лет воспитывает свою дочь, как леди. Но не все в восторге от этого. Так, мама-экстрасенс Дали высказалась категорически против! А что еще узнают участницы от маленькой девочки? Почему одна из мам после этого будет плакать?

Больше по теме: «Супермама» 37 выпуск: Сырные палочки и другие вредные продукты — как борется Анна с проблемным весом своей дочери

В 38 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Какие процедуры по уходу за собой в 11 лет уже попробовала София — дочь бьюти-мамы Иры?
  • Какую неприятную историю об отце Софии рассказала Ирина?
  • Почему у Софии практически нет свободного времени?
  • Как Ирина с дочерью противостояли домашнему насилию?

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