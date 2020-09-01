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«Супермама»: чим шокує глядачів 38 випуск від 01.09.2020

01.09.2020

Сьогодні, 1 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 38 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці з кардинально протилежними поглядами на материнство змагатимуться за звання кращої мами. Сьогодні конкурентки вирушать у гості до б’юті-мами Іри, яка з пелюшок виховує свою дочку, як леді. Чи не зарано це? Що з цього приводу скаже експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

супермама

Сьогодні конкурентки вирушать у гості до б’юті-мами Іри, яка змалку виховує свою дочку, як леді. Але не всі будуть у захваті від цього. Так, мама-екстрасенс Далі висловилася категорично проти! А що ще дізнаються учасниці від маленької дівчинки? Чому одна з мам після цього заплаче?

Більше на тему: «Супермама» 37 випуск: Сирні палички та інші шкідливі продукти — як Анна бореться з зайвими кілограмами своєї дочки

У 38 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Які процедури з догляду за собою в 11 років уже спробувала Софія — донька б’юті-мами Іри?
  • Яку неприємну історію про батька Софії розповіла Ірина?
  • Чому у Софії практично немає вільного часу?
  • Як Ірина з дочкою протистояли домашньому насильству?

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