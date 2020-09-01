Насилие в семье в нашей стране, к сожалению, не редкость. Иногда женщины и дети становятся жертвами домашней тирании. В такой ситуации оказались героини психологического реалити «Супермама» — бьюти-мама Ирина и ее дочь София. Как пережить семейные перипетии и не сломать психику ребенку? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Ирина с дочкой на протяжении некоторого времени были жертвами домашнего насилия: бывший муж бьюти-мамы частенько позволял себе поднимать руку и на свою жену, и на ребенка.

«Терпеть унижения и страдать в отношениях — это худшее, что можно сделать для своего ребенка. Особенно, если папа бьет маму у него на глазах. Тогда он начинает воспринимать это как нормальную модель поведения. И в будущем в подобных ситуациях ребенок будет позволять другим относиться к себе так же или же сам будет проявлять агрессию по отношению к другим людям», — так прокомментировал ситуацию Дмитрий Карпачев.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии отметил, что если вы попали в проблемные отношения, то для ребенка будет лучше, если один из родителей завершит их как можно скорее.

После расставания с мужем Ирина, чтобы помочь своей дочери справиться с травмой, начала водить ее к психологу. Однако после второго сеанса прекратила это, потому что София на приеме плакала.

«Многие воспринимают слезы на приеме у психолога как страдания. Однако они могут свидетельствовать о том, что человек освобождается от неприятных воспоминаний. Выплакивая обиды, человек отпускает то, что его тревожит. А Ира на том этапе, когда разговоры стали эффективными, все прервала», — подытожил Дмитрий Карпачев.

Ведущий проекта также отметил, что сейчас главное задание для Ирины — показать дочери, что жизнь на этом не заканчивается. Что не все мужчины плохие. И не стоит на этом зацикливаться.

Но прислушается ли Ирина к советам эксперта? Ведь во время разговора с Дмитрием Карпачевым она хотела побыстрее закрыть эту тему.

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