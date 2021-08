Насильство в сім’ї у нашій країні, на жаль, не рідкість. Іноді жінки й діти стають жертвами домашньої тиранії. У такій ситуації опинилися героїні психологічного реаліті «Супермама» — б’юті-мама Ірина та її дочка Софія. Як пережити сімейні перипетії і не зламати психіку дитини? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Що робити, якщо в дитини зайва вага: поради Дмитра Карпачова

Ірина з донькою протягом деякого часу були жертвами домашнього насильства: колишній чоловік б’юті-мами частенько дозволяв собі піднімати руку і на свою дружину, і на дитину.

Експерт із питань дитячої вікової психології відзначив, що коли ви потрапили в проблемні стосунки, то для дитини буде краще, якщо один із батьків завершить їх якомога швидше.

Після розставання з чоловіком Ірина, щоб допомогти своїй дочці впоратися з травмою, почала водити її до психолога. Однак після другого сеансу припинила це, бо Софія на прийомі плакала.

Ведучий проєкту також зазначив, що зараз головне завдання для Ірини — показати дочці, що життя на цьому не закінчується. Що не всі чоловіки погані. І не варто на цьому зациклюватися.

Та чи прислухається Ірина до порад експерта? Адже під час розмови з Дмитром Карпачовим вона хотіла щошвидше закрити цю тему.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.