Ви часто бачили дітей, які страждають від надмірної ваги? Ця проблема заважає жити дитині і може стати причиною виникнення деяких комплексів. У такій ситуації опинилася дочка однієї з учасниць психологічного реаліті «Супермама» — Луїза. Її мама Анна, як може, намагається допомогти дівчинці. Та чи правильно вона це робить? На це запитання відповість експерт із дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Детальніше читайте в матеріалі.

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Дочка Анни — Луїза — 12-річна дівчинка, яка страждає від зайвої ваги. Учасниці проєкту, щойно ввійшовши в дім до конкурентки, не могли не помітити цієї проблеми. Однак і Анна, і сама Луїза у відвертій розмові запевняють, що займаються цим питанням: дівчинка регулярно відвідує тренування, а також правильно харчується. Однак учасниці помітили, що це не зовсім так, адже Луїза не змогла виконати елементарні фізичні вправи.

Під час особистої розмови з Анною експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов зазначив, що зайва вага — досить серйозна проблема, вирішенню якої потрібно приділити багато часу.

«Щоб вирішити проблему зайвої ваги, потрібно підійти до неї комплексно. Робота з психологом, правильне харчування і заняття спортом. Тільки так».

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Однак Дмитро Карпачов зазначив, що головна проблема в боротьбі із зайвими кілограмами полягає в тому, що Анна — непослідовна. І Луїза знає це та може цим користуватися. Ведучий проєкту порадив жінці платити своїй дочці не за оцінки (саме цим грішить мама проблемного підлітка), а за кожен скинутий кілограм.

Та чи прислухається Анна до порад експерта? Адже під час розмови з Дмитром Карпачовим жінка дуже неохоче приймала його поради.

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