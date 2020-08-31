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Что делать, если у ребенка лишний вес: советы Дмитрия Карпачева

31.08.2020

Вы часто видели детей, которые страдают от избыточного веса? Эта проблема мешает жить ребенку и может послужить причиной возникновения некоторых комплексов. В такой ситуации оказалась дочь одной из участниц психологического реалити «Супермама» — Луиза. Ее мама Анна, как может, пытается помочь девочке. Но правильно ли она это делает? На этот вопрос ответит эксперт по детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Подробнее читайте в материале.

супермама

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Дочь Анны — Луиза — 12-летняя девочка, которая страдает от лишнего веса. Участницы проекта, как только вошли в дом к конкурентке, не могли не заметить эту проблему. Однако и Анна, и сама Луиза в откровенном разговоре уверяют, что они занимаются этим вопросом: девочка регулярно посещает тренировки, а также правильно питается. Однако участницы заметили, что это не совсем так, ведь Луиза не смогла выполнить элементарные физические упражнения.

Во время личного разговора с Анной эксперт по детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отметил, что лишний вес — достаточно серьезная проблема, решению которой нужно уделить много времени. 

«Чтобы решить проблему лишнего веса, нужно подойти к этому в комплексе. Работа с психологом, правильное питание и занятия спортом. Только так». 

супермама

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Однако Дмитрий Карпачев отметил, что главная проблема в борьбе с лишними килограммами заключается в том, что что Анна — непоследовательна. Луиза знает это и может этим пользоваться. Ведущий проекта посоветовал женщине платить своей дочери не за оценки (именно этим грешит мама проблемного подростка), а за каждый сброшенный килограмм. 

Но прислушается ли Анна к советам эксперта? Ведь во время разговора с Дмитрием Карпачевым женщина очень неохотно принимала его советы. 

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