Советы родителям подростков

Стремление к самостоятельности, нежелание проводить вместе все свободное время, растущий авторитет сверстников, бунт против всего… Вам это знакомо? Ребенок, который раньше ловил каждое ваше слово, теперь не ценит советов? И закрывает уши, не желая разговаривать? Что произошло? И как наладить отношения? В первую очередь меняться придется вам, родителям. Читайте в материале действенные советы, которые помогут улучшить отношения с детьми.

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Не читайте лекций

Если вы первые 60 секунд разговора потратили на чтение нотаций «А вот я в твоем возрасте», то можете не продолжать дальше. Внимание ребенка отключится через одну минуту.

Не обвиняйте

Не начинайте разговор с обвинения. Вместо «Ты опять не сделал уроки», говорите: «Меня огорчает, что ты отодвигаешь обучение на последнее место».

Говорите между делом

Трудно ожидать открытости от 15-летней дочери, когда вы не спускаете с нее глаз. Лучше попросите ее помочь приготовить ужин и разговаривайте, нарезая овощи. Говорите будто отстраненно, как во время прогулки или когда ведете машину. Никому не нравится, когда у него пытаются что-то выпытать, а именно так воспринимает подросток вопрос «в лоб». Фраза «Сядь, хочу с тобой поговорить» сразу вызывает настороженность.

Осваивайте новые технологии

Ни для кого не секрет, что написать часто проще, чем сказать. Попробуйте отправить пару шуточных сообщений в чат, а затем спросите, как дела в школе. Увидите, что рассказ будет более развернутым, чем при вербальном общении.

Разделяйте интересы

Их книги, музыка, стиль одежды, виды спорта — все это может показаться вам необычным и странным. Однако если вы хотя бы попробуете побольше узнать об увлечениях ребенка и покажете свою осведомленность, то заслужите уважение.

Не бойтесь перехвалить

Часто родители считают, что похвала нужна только за отличные оценки. Однако подростки нуждаются в одобрении во всех своих делах. Сын играет в компьютерные игры в сети или занимается исторической реконструкцией? Интересуйтесь успехами и хвалите. Конечно, желательно сначала освоить терминологию, если увлечение довольно необычное.

Никогда не говорите «никогда»

Избегайте категоричных слов «всегда» и «никогда». Обвинением «Ты никогда мне ничего не говоришь» вы отвергаете саму попытку разговора. А утверждая «Я всегда знаю, что для тебя лучше», вы просто лукавите.

Крик — это не аргумент

Не думайте, что ваши аргументы, сказанные повышенным тоном, станут более весомыми. Подросток воспримет это как ваш срыв и свою правоту: «Если мама кричит, значит, больше ей ничего не остается». Поверьте, сказанное спокойным голосом «Я переживала за тебя» гораздо понятнее, чем крик «Да я два часа не могла тебе дозвониться».

«– Как дела? – Нормально.»

Прямой вопрос — короткий, но не информативный ответ. Вместо этого говорите о том, что интересует вас обоих, слушайте ответы, активно участвуйте в разговоре, уточняйте и переспрашивайте. Увидев ваше неравнодушие, ребенок сам перейдет на волнующие его темы.

Никакой паники

Не делайте поспешных выводов. Если ваш сын говорит, что встречается с кем-то, то это еще не значит, что вы скоро станете дедушкой. Если дочь говорит, что хочет стать похожей на популярную певицу, то это не значит, что она мечтает о пластических операциях. В первом случае может иметься в виду разрешение продлить время прогулок, во втором — просьба записать на уроки гитары. Уточняйте, что подросток имел в виду.

Как бы вам ни было тяжело, не оставляйте ребенка в этом сложном периоде. Помогите и поддержите!

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