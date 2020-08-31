«І будуть люди» ― эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого ― человеческие судьбы на изломе исторических событий. Уже известно, что премьера сериала состоится 14 сентября на телеканале СТБ. Одну из главных ролей в нем исполнила невероятная актриса Елена Борозенец. Читайте интервью с актрисой сериала «І будуть люди» прямо сейчас!

Расскажите о своем персонаже в сериале «І будуть люди», какова она?

Представьте себе амбициозную девушку, которая одновременно мечтает стать учительницей и хранительницей семейного очага. Рядом любимый человек и мгновенное постижение женского счастья. К тому же Таня Светличная ― дочь священника. Этот факт придает особый оттенок в отношениях с мужчинами… Моя героиня ― настоящий голос каждой женщины. У Тани много табу, но она не боится говорить правду в глаза. И не важно, кто именно перед ней ― простой человек или уважаемый председатель. Я помню откровенную сцену, когда Таня со слезами говорит своему мужу: «Я мечтала учить детей, вот в моих руках диплом, а сейчас целыми днями стою у кастрюль». В ответ прозвучало: «Ничего, Таня, не огорчайся, я с тобой». Но тут муж вспоминает о борще, подчеркивая быстрое выполнение женского долга. Мне сложно словами описать уровень собственного возмущения поведением мужа. Я привыкла защищать права и ценности женщин… Да, времена изменились, мы стали свободными, получили все возможности для защиты и развития. Но гендерные вопросы до сих пор существенно влияют на каждый прожитый день каждой из нас.

Что у вас общего с героиней?

Читая сценарий впервые, с каждой страницей я практически убеждалась, что вижу в Тане Светличной собственно саму себя. Ход ее мыслей, поступков: я их разделяю и поддерживаю. Большое удовольствие ― играть сильную женщину. У меня не возникало разногласий и сомнений. Наоборот ― мой внутренний голос усиливался чувством радости и повторял: «Я бы тоже так сделала». Я склонна считать себя добрым, целеустремленным человеком. Но если кто-то зашел на мою территорию с недобрыми намерениями ― даю отпор. Таня ― точно такая же.

Чем вы вдохновлялись, когда играли Таню Светличную? Как вживались в роль?

Мне помогала наша крепкая творческая команда. Захватывающие рассказы Аркадия Непиталюка (режиссера-постановщика) и Олеси Лукьяненко (креативного продюсера) о каждом из героев романа, о строительстве хутора, который был создан именно для съемок проекта. Вдохновляло все, что касалось проекта. Эмоции настолько сильно держали, что хотелось поскорее начать. Довольно много моих съемочных дней проходили в селе Барахты. Вы не представляете, какие там рассветы и вечерние зори! Природа всегда вдохновляет. К тому же мы были фактически отрезаны от цивилизации. Интернет ― это лишь часть того, что там было почти недоступным. Периодически казалось, что мы очутились не в ХХI веке.

Помните ли вы какие-то курьезные случаи со съемочной площадки?

Я помню много смешных и непростых историй, в контексте постановки кадра. Не секрет, что Аркадию Непиталюку свойственно особое чувство юмора, с уникальным колоритом, от которого все валились от смеха. Мои слова подтвердит любой из команды. Такие моменты добавляли еще больше легкости и сил, отступала усталость ― и ты снова чувствуешь себя продуктивным и заряженным на результат. Думаю, юмор ― ключевая составляющая съемочного процесса. Помню историю во время съемок эпизода, в котором моя героиня выбегает из дома с заплаканными глазами, уговаривая своего брата Федора (актер Александр Пискунов) остаться. Сцена довольно сложная. Все приготовились. Камера! Мотор! Я начинаю плакать, выбегаю, а еще один наш партнер ― лошадь ― стоит как истукан и никуда не собирается уходить. Через несколько секунд оказалось, что она захотела в туалет, а она ― личность застенчивая. Именно поэтому пришлось остановить съемки на минут двадцать, пока лошадь не сделала все насущные дела вне съемочной площадки. Такие нюансы затрудняют серьезность в кадре… Из сложных моментов мне запомнилась сцена, которую снимали одним кадром. Надо было упасть в пруд и продолжать играть, несмотря ни на что. Я очень волновалась, был только один дубль, нельзя забыть слова, нужно четко соблюдать дистанцию ​​от камеры, а еще красиво упасть в мутную воду. Ох… Но мы с моим партнером Константином Темляком справились.

А какой день для вас был самым сложным во время съемок?

Один съемочный день я пережила наиболее уязвимо. Во время съемок сцен голодомора я промерзла до костей, весь день снимаясь на морозе. Натура, ни одной сцены в интерьере и минусовый показатель термометра. Я почти не двигалась, едя на телеге. Дополнительной психологической нагрузкой стал мой образ. Художники по гриму и костюму превратили мою Таню в женщину, глядя на которую, понимаешь уровень боли тех времен. Голодная, напуганная, истощенная, еще и беременная ― я бы никогда не узнала себя в таком состоянии со стороны. Я мечтала только о слове «снято». Драматические финальные эпизоды ― особая ответственность. Но моменты полного погружения в водоворот событий делают профессию актера содержательной и значимой. Это захватывает и добавляет новых сил. Кино может подстрекать нас на реальные изменения в жизни.

В сериале «І будуть люди» очень много известных актеров. У вас сложились с кем-нибудь хорошие отношения?

Честно, я ни секунды не задумывалась над тем, как себя вести на площадке с тем или иным актером. У нас прекрасный кастинг с чрезвычайными актерами и открытыми людьми одновременно, все из разных уголков Украины. Каждый просто честно выполнял свою работу. Мы обожали обеденные перерывы, потому что не могли наговориться. За полгода ни одного конфликта. Поэтому могу открыто заявить: хорошие отношения сложились со всеми!

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