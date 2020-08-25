«Один за всіх»: дата старта нового сезона социального проекта
25.08.2020
Объявлена дата старта нового сезона остросоциального проекта «Один за всіх». Уже 30 августа 2020 года на телеканале СТБ состоится премьера новых выпусков во главе с ведущим Михаилом Присяжнюком. Подробнее — узнайте в материале.
Уже 30 августа на телеканале СТБ выйдут новые выпуски 16-го сезона проекта «Один за всіх». В студии вновь будут подниматься важные вопросы, которые требуют восстановления справедливости. Каждое воскресенье в 20:00 включайте телеканал СТБ и смотрите новый сезон проекта «Один за всіх».
Журналистские расследования помогут выяснить истину, которую так долго пытались отыскать гости студии. Честность, объективность и защита прав малолетних детей – принципы проекта и ведущего Михаила Присяжнюка. Как и прежде, по окончании каждой истории Михаил будет лично передавать властям все факты по делу и контролировать принятые ими меры для восстановления порядка.
Video: «Один за всіх»: дата старта нового сезона социального проекта
Когда Один за всех 16 выходит в эфир телеканала СТБ в 2020 году? Уже известна дата старта Один за всех на СТБ. Один за всех 2020: дата выхода нового сезона