Объявлена дата старта нового сезона остросоциального проекта «Один за всіх». Уже 30 августа 2020 года на телеканале СТБ состоится премьера новых выпусков во главе с ведущим Михаилом Присяжнюком. Подробнее — узнайте в материале.

Уже 30 августа на телеканале СТБ выйдут новые выпуски 16-го сезона проекта «Один за всіх». В студии вновь будут подниматься важные вопросы, которые требуют восстановления справедливости. Каждое воскресенье в 20:00 включайте телеканал СТБ и смотрите новый сезон проекта «Один за всіх».

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Журналистские расследования помогут выяснить истину, которую так долго пытались отыскать гости студии. Честность, объективность и защита прав малолетних детей – принципы проекта и ведущего Михаила Присяжнюка. Как и прежде, по окончании каждой истории Михаил будет лично передавать властям все факты по делу и контролировать принятые ими меры для восстановления порядка.

Video: «Один за всіх»: дата старта нового сезона социального проекта Когда Один за всех 16 выходит в эфир телеканала СТБ в 2020 году? Уже известна дата старта Один за всех на СТБ. Один за всех 2020: дата выхода нового сезона

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